Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı? 7 Mart 2021 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı? 7 Mart 2021 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor 2021'de eleme adayı olan üçüncü isim de belli oldu. Ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya mücadelesi sonucunda kaybeden takım, ada konseyinde bir eleme adayı çıkardı. Peki üçüncü aday kim oldu?

TV8 ekranlarında yayımlanan Survivor 2021 son bölümde ünlüler takımı ve gönüllüler takımı arasında dokunulmazlık oyunu oynandı.

Dokunulmazlık oyununu kazanmak ve eleme adayı çıkarmak istemeyen 2 takımın kıyasıya mücadelesinin ardından kazanan takım büyük sevinç yaşarken kaybeden takım konseyde bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı.

Yarışmanın sıkı takipçileri, ''Survivor’da üçüncü eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı? 7 Mart 2021 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, ayrıntılar..

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununun 2. gününde nefes kesen bir mücadele yaşandı. 9-9'luk beraberliğin olduğu dakikalarda ünlüler takımından Merve Aydın, rakibini yenerek ünlüler takımına 10. sayıyı ve dokunulmazlık zırhını kazandırdı.

Çekişmeli geçen oyunda, sorun yaşayan Gönüllüler Takımı dokunulmazlık oyununu kaybetti. Ada konseyine gelen gönüllüler takımı, aralarından aday çıkarmak zorunda kaldı.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Aralarından aday çıkarmak zorunda kalan gönüllüler takımı için ada konseyinde oylama yapıldı. Yapılan oylamada, Dora'nın adı 3, Yunus Emre'nin adı 2, Aleyna Çalışkan'nın adı ise 5 kez yazıldı.

Böylelikle en fazla eleme oyunu alan Aleyna Çalışkan eleme potasına giden üçüncü isim oldu.

Aleyna Çalışkan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Zaten tahmin edebiliyordum. Yine aynı kişiler benim adımı konseyde söylediler. Biz asla birbirimizle konsey öncesi konuşmuyoruz. Sadece tek bir şey söylüyorum benim ismimi yazacaksan oyundan önce beni düşürme.''





SURVIVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİMDİ?

Kıran kırana gerçekleşen ilk dokunulmazlık mücadelesinde kaybeden taraf gönüllüler takımı olmuştu. Gönüllüler takımı, eleme konseyinde Hanzade ve Öykü Çalışkan'ı aday çıkarmıştı.