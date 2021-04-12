Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı?11 Nisan 2021 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı?11 Nisan 2021 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor 2021'in dün akşamki bölümünde, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, ada konseyinde bir eleme adayı çıkardı. Peki, Survivor eleme adayı kim?

TV 8 ekranlarında yayımlanan Survivor 2021'in dün akşamki bölümünde, Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasında haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. İki takım da adada kalmak için parkurda kıran kırana mücadele verdi.

Performans ve dokunulmazlık oyunlarının ardından haftanın ikinci dokunulmazlığını kaybeden takım için yapılan ada konseyinde, 'Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı kim oldu?' sorusu yanıt buldu.

Peki, Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı? 11 Nisan 2021 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, detaylar..

SURVİVOR PERFORMANS OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın 11 Nisan tarihli bölümünde bir hafta daha adada kalmak ve Survivor olma hayallerine kavuşmak isteyen yarışmacılar, ilk etapta performans oyununda karşı karşıya geldi.

Survivor 2021'de çeyrek final öncesinde oynanan performasn oyununda, kadın ve erkek yarışmacılar, sembolü kazanmak için parkurda bireysel olarak mücadele verdi.

Kadınlarda kazanan Aleyna Kalaycıoğlu, erkeklerde ise Reşat oldu. Aleyna, cezalı olduğu için ödülden faydalanamadı. Onun için Aleyna Çalışkan da ödülden yararlanamadı. Aleyna'nın ödül için seçtiği ikinci isim Steven olurken Reşat, Poyraz ve Dora'yı seçti.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyunu parkurunda yarışmacılar, ellerinde bıçaklar ile ipleri kesmeye çalıştı.

Rakibine parkurda fark atan Ünlüler takımı, sadece iki karşılaşmayı kaybettiği dokunulmazlık oyununu 10-2 skorla kazandı.

Ünlüler takımının büyük farkla kazandığı yarışmada, Gönüllüler takımı bir aday çıkarmak zorunda kaldı. Gönüllüler dün de dokunulmazlık oyununu kaybetmiş ve ilk eleme adayı olarak Aleyna Çalışkan'ı çıkarmışlardı.

SURVİVOR'DA İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım için gecenin sonunda ada konseyi yapıldı. Konseyde Gönüllüler ilk etapta SMS oylamasına çıktı.

Gönüllüler takımının yaptığı oylama sonucunda haftanın ikinci eleme adayı, ismi en çok yazılan Hanzade oldu.

Hanzade yaptığı açıklamada, "Çember zaten daraldı. Şu anki ismimin çıkmasına şaşırmıyorum. Açıkçası bir hayli istediğim bir pota olacak. Benim için sürpriz olmadı diyebilirim." dedi.