Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 17 Nisan Survivor 2021 haftanın ilk eleme adayı

Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 17 Nisan Survivor 2021 haftanın ilk eleme adayı

Survivor 2021'in dün akşamki bölümünde, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, ada konseyinde bir eleme adayı çıkardı. Peki, Survivor eleme adayı kim?

TV 8 ekranlarında yayımlanan Survivor 2021'in 71. bölümünde, Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı.

Her geçen gün daha da büyük bir gerilimin yaşandığı Survivor'da iki takım da adada kalmak için parkurda kıran kırana mücadele verdi.

Market ve dokunulmazlık oyunlarının ardından haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden takım için yapılan ada konseyinde, 'Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?' sorusu yanıt buldu.

Peki, Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı? 17 Nisan 2021 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Adım adım büyük finale yaklaşan Survivor 2021'de Ünlüler ve Gönüllüler takımları, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

Dokunulmazlık oyununda Ünlüler takımından Sergen - Melis, Gönüllüler takımından Reşat - Aleyna çiftleri parkura çıktı. İlk olarak avantaj oyununun oynandığı parkurda kazanan takım, Ünlüler oldu.

Sonraki turda yarışmacılar, gerçek oyunda karşı karşıya geldi. Oyunda yarışmacılar, havuza kurulu parkurda ilk önce dikey ağa tırmanıp halkaları almaya çalıştı.

Mücadeleye iyi başlayan Gönüllüler takımı oyunu önde götürürken, ilerleyen dakikalarda Ünlüler atağa kalktı. Kıyasıya mücadelenin verildiği yarışmada, Ünlüler takımı 10-8 skorla dokunulmazlığı kazandı.

SURVİVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Survivor Gönüllüler takımı, ada konseyinde oylamaya çıktı.

Halktan gelen SMS oylarının ardından yarışmacılar, adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı. Oylamanın ardından Acun Ilıcalı en çok ismi yazılan yarışmacının Dora olduğunu açıkladı. Böylece Dora, haftanın ilk eleme adayı oldu.