Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 20 Haziran 2021 Survivor eleme adayı..

Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 20 Haziran 2021 Survivor eleme adayı..

Survivor'da finale sayılı günler kala dokunulmazlık oyununun ardından ikinci eleme adayı da belli oldu. Seyirciler, ikinci eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? araştırıyor.

Survivor 2021’de dün akşam dokunulmazlık oyunu ve güreş challenge heyecanı yaşandı.

20 Haziran Pazar günü ekrana gelen Survivor 124. bölümde kıran kırana geçen dokunulmazlık oyununu İsmail Balaban kazandı. Kritik dokunulmazlığı kazanan İsmail, eleme potasına giren 2. ismi ada konseyinde açıkladı.

Yarışmayı kaçıran seyirciler, 2. eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim aldı merak ediyor.

Peki, Survivor’da haftanın 2. eleme adayı kim oldu? İşte detaylar…

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor’da dün akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununda yarışmacılar, ilk önce zamana karşı parkurda yarıştı.

İlk üç sırayı alan Poyraz, Aleyna ve Ayşe, direkt yarı finale kaldılar. Ön eleme turunda karşılaşan İsmail ile Berkay oldu. Bu turu geçen 3-0 skorla geçen İsmail Balaban, yarı finalde Poyraz’ın rakibi oldu. Yarı finaldeki diğer eşleşmede ise Ayşe ile Aleyna karşı karşıya geldi.

Dokunulmazlık oyununda yarı finalde Aleyna Kalaycıoğlu, 2-0 geriden gelip 5-2 kazandı ve günün ilk finalisti oldu. İkinci finalist ise Poyraz’ı 5-3 yenen İsmail Balaban oldu. Finalde ise kazanan 5-2 skorla İsmail Balaban oldu.

SURVİVOR’DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor’da dokunulmazlığı kazanan İsmail Balaban, ikinci eleme adayı olarak Poyraz'ın ismini söyledi.