Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 22 Mayıs 2021 Survivor eleme adayı..

Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 22 Mayıs 2021 Survivor eleme adayı..

Survivor 2021'in dün akşamki bölümünde, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, ada konseyinde bir eleme adayı çıkardı. Peki Survivor ilk eleme adayı kim oldu?

22 Mayıs 2021 Cumartesi akşamı ekranlara gelen Survivor 2021'in 99. bölümünde, Mavi ve Kırmızı takımlar arasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı.

Çeyrek finale kısa süre kala her geçen gün daha da büyük bir gerilimin yaşandığı Survivor 2021'de iki takım da adada kalmak için parkurda kıyasıya mücadele etti.

Elemenin olmadığı bayram haftası sonrasında takımlar arasında rekabet ile tansiyon yine yükseldi. Günün sonunda Survivor’da dokunulmazlığı kaybeden takım, ada konseyinde bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı.

Peki, Survivor haftanın ilk eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? 22 Mayıs 2021 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, detaylar...

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Adım adım büyük finale yaklaşan Survivor 2021'in dün akşamki bölümünde bir hafta daha adada kalmak ve Survivor olma hayallerine kavuşmak isteyen yarışmacılar, ilk etapta avantaj oyununda karşı karşıya geldi.

Dokunulmazlık oyununda avantaj mücadelesi için Kırmızı takımdan Batuhan ve Aleyna Kalaycıoğlu, Mavi takımdan Steven ile Merve Aydın parkura çıktı. Bayrak yarışında avantajı kazanan Kırmızı takım oldu.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mavi takım ile Kırmızı takım, iki haftalık aradan sonra dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Oyunun başında iki takım arasında başa baş mücadele vardı. Karşılaşmaların birinde Mavi takım, diğerinde Kırmızı takım galip geliyordu. Bu şekilde giden oyunda skor 8-7 olunca en iyiler mücadelesine geçildi.

Dokunulmazlık oyunu en iyiler mücadelesinde ilk karşılaşmadan galip gelen Batuhan, durumu 9-7 yaptı. Sonraki karşılaşmada ise Aleyna Kalaycıoğlu ve Merve Aydın parkura çıktı. Merve'nin aldığı sayı ile skor 9-8 oldu. Kritik karşılaşmada Berkay ile Poyraz karşı karşıya geldi. Berkay'ın aldığı sayı ile Kırmızı takım, 10-8 skorla dokunulmazlık oyununu kazandı.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Nefes kesen mücadele sonrası dokunulmazlık parkurunda oyunu kaybeden Mavi takım için gecenin sonunda ada konseyi yapıldı.

Mavi takım, ilk olarak halktan gelen SMS oylamasına çıktı. Verilen sürenin ardından yarışmacılar, adadan gitmesini istedikleri isim için özel bölümde oylarını kullandı.

Mavi takımın yaptığı oylama sonucunda, Acun Ilıcalı en çok ismi yazılan yarışmacının Poyraz olduğunu açıkladı. Böylece haftanın ilk eleme adayı Poyraz oldu.

YUNANİSTAN TAKIMI İLE BÜYÜK ÖDÜL OYUNU

Survivor'da bu akşam ada konseyinde Acun Ilıcalı, yarışmacılara bir müjde verdi. Yakın zamanda oynanacak ödül oyununda Survivor Yunanistan yarışmasındaki Mavi takım ve Kırmızı takım, Survivor Türkiye'deki aynı renkte takımlar ile birleşecek. Sonrasında karışan takım, büyük ödül oyununa çıkacak.