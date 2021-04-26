Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 25 Nisan 2021 Survivor 2. eleme adayı

Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 25 Nisan 2021 Survivor 2. eleme adayı

Survivor 2021'in dün akşamki bölümünde, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, ada konseyinde bir eleme adayı çıkardı. Peki, Survivor 2. eleme adayı kim?

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla TV 8 ekranlarında yayımlanan Survivor 2021'in dün akşamki bölümünde, Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasında haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı.

Her geçen gün daha da büyük bir gerilimin yaşandığı Survivor'da iki takım da adada kalmak için parkurda kıran kırana mücadele verdi.

Market yarışı ve dokunulmazlık oyunlarının ardından haftanın ikinci dokunulmazlığını kaybeden takım için yapılan ada konseyinde, 'Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı kim oldu?' sorusu yanıt buldu.

Peki, Survivor 2. eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? 25 Nisan 2021 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, detaylar..

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Adım adım büyük finale yaklaşan Survivor 2021'in dün akşamki bölümünde bir hafta daha adada kalmak ve Survivor olma hayallerine kavuşmak isteyen yarışmacılar, ilk etapta avantaj oyununda karşı karşıya geldi.

Ünlülerden İsmail ve Melis ve Gönüllülerden Steven ve Ayşe ikilisi bayrak yarışına çıktı. Bayrak yarışında avantajın sahibi ise Ünlüler takımı oldu.

Sonraki turda ise Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları, dokunulmazlığı kazanmak için kıran kırana bir mücadeleye girişti. Gönüllüler takımı oyunda skoru 5-0 yaparken, ilerleyen dakikalarda skor 7-2 oldu.

Heyecanın eksik olmadığı parkurda Gönüllüler, son üç karşılaşmayı alarak skoru 10-7 yaptı. Böylece Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyununun sahibi Gönüllüler takımı oldu.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Nefes kesen mücadele sonrası dokunulmazlık parkurunda oyunu kaybeden Ünlüler takımı için gecenin sonunda ada konseyi yapıldı. Yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri isim için özel bölümde oylarını kullandı.

Ünlüler takımının yaptığı oylama sonucunda, en çok ismi yazılan isim İlayda oldu. Böylece haftanın ikinci eleme adayı İlayda seçildi.