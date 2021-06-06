Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 5 Haziran 2021 Survivor eleme adayı..

Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 5 Haziran 2021 Survivor eleme adayı..

Survivor 2021'in 111. bölümünde, sezonun ilk bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununu kazanan isim, ada konseyinde bir eleme adayı çıkardı. Peki Survivor ilk eleme adayı kim oldu?

Aylardır Dominik Cumhuriyeti'nde kıran kırana bir mücadele sergileyen yarışmacılar, Survivor 2021'in 5 Haziran tarihli 111. bölümünde, sezonun ilk bireysel dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

Büyük finale kısa süre kala her geçen gün daha da büyük bir gerilimin yaşandığı Survivor 2021'de, son sekize kalan isimler, adada kalmak için parkurda kıyasıya mücadele etti.

Günün sonunda Survivor’da haftanın ilk bireysel dokunulmazlığını kazanan isim, ada konseyinde haftanın eleme adayını söyledi.

Peki, Survivor haftanın ilk eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? 5 Haziran 2021 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, detaylar...

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Survivor 2021'de büyük finale geri sayım başladı.

Adaların birleşmesi ile ilk kez bireysel dokunulmazlık oyununun oynandığı gecede, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları zorlu parkurda elinden gelen mücadeleyi verdi.

İlk tur eşleşmeleri sonrasında kazanan İsmail, Batuhan, Poyraz ve Steven yarı finale yükseldi. Zamana karşı oynanan ve zorlu anların yaşandığı oyunda dört isim arasındaki kıyasıya mücadelelerin sonrasında finale Batuhan ile Poyraz çıktı.

Finalde Batuhan'ı 5-0 yenen Poyraz, haftanın dokunulmazlık ödülünü kazanan yarışmacı oldu. Böylece Poyraz, eleme adayını belirleme hakkını elde etti.

SURVİVOR'DA İLK ELEME ADAYI OLDU?

5 Haziran Cumartesi akşamı yayımlanan Survivor 2021'de, son sekize kalan isimler arasında ilk bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı.

Dokunulmazlık oyununda rakiplerini yenen Poyraz, haftanın ilk eleme adayını açıkladı. Poyraz kendi takımından bir kişiyi aday göstermeyeceğini belirterek Aleyna'nın ismini verdi. Böylece bu hafta ilk eleme adayı Aleyna Kalaycıoğlu oldu.