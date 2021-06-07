Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 6 Haziran 2021 Survivor eleme adayı..

Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 6 Haziran 2021 Survivor eleme adayı..

Survivor 2021'in 112. bölümünde, sezonun ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununu kazanan isim, ada konseyinde bir eleme adayı çıkardı. Peki Survivor 2. eleme adayı kim oldu?

Aylardır Dominik Cumhuriyeti'nde kıran kırana bir mücadele sergileyen yarışmacılar, Survivor 2021'in 6 Haziran tarihli 112. bölümünde, sezonun ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

Büyük finale kısa süre kala her geçen gün daha da büyük bir gerilimin yaşandığı Survivor 2021'de son sekize kalan isimler, adada kalmak için parkurda kıyasıya mücadele etti.

Günün sonunda Survivor’da final yolunda kritik öneme sahip olan bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Ardından bireysel dokunulmazlığı kazanan isim, ada konseyinde haftanın ikinci eleme adayını söyledi.

Peki, Survivor haftanın ikinci eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? 6 Haziran 2021 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, detaylar...

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Survivor 2021'de adaların birleşmesi ile yarışmacıların bireysel olarak mücadele ettiği dokunulmazlık oyununda, en başarılı perfomans gösteren yarışmacı aynı zamanda 2. eleme adayını da belirleme hakkını kazandı.

Oyunun ilk turunda Dora ile karşı karşıya gelen Aleyna Kalaycıoğlu, bu oyundan 3-0'lık skorla ayrılarak yarı finale çıkan ilk yarışmacı oldu.

Poyraz'la karşılaştığı oyunda 3-1'lik skorla galip gelen Berkay, yarı finalin diğer ismi oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununda yarı final eşleşmeleri ise Batuhan - Berkay ve İsmail - Aleyna şeklinde oldu.

İsmail - Aleyna karşılaşmasında, İsmail karşısında 3-1'lik skora imza atan Aleyna Kalaycıoğlu, adını finale yazdıran ilk isim oldu. Batuhan ile Berkay arasında geçen zorlu mücadelede ise 2-0'lık skor üstünlüğü sağlayan Batuhan, Berkay'ın üst üste aldığı sayılar karşısında bu avantajını koruyamadı ve Berkay, 3-2'lik skorla bu eşleşmenin galibi oldu.

Böylelikle finalin adı Aleyna Kalaycıoğlu - Berkay olmuş oldu. Berkay 5-2'lik skorla Aleyna Kalaycıoğlu'nu mağlup ederek bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan isim oldu.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Zorlu geçen bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Berkay, Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan kritik ada konseyinde haftanın 2. eleme adayını belirleme şansını elde etti.

Dokunulmazlık sembolünü kazanan Survivor Berkay, mavi takım yarışmacısı Steven'i eleme adayı seçtiğini açıkladı.