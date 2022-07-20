Survivor Evrim bacak dekoltesi ile akıl aldı! 'Kasığına kadar açmışsın'

Survivor Evrim bacak dekoltesi ile akıl aldı! 'Kasığına kadar açmışsın'

Survivor yarışması ile tanınan Evrim Keklik, güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Keklik'in mavi elbisesi ile paylaştığı poz, herkesin aklını başından aldı.

14 Mart 1991 yılında İstanbul'da hayata gözlerini açan Evrim Keklik, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu.

Voleybol kariyerine Fenerbahçe'de başlayan Evrim Keklik, Galatasaray'da da 1 yıl oynadı ve Ereğli Belediyespor takımına transfer oldu.

Burada oynarken geçirdiği bir sakatlık nedeniyle voleybol kariyerine devam edemeyen Keklik, yüzme antrenörlüğü yapmaya başladı.

Kendine bir hayli güvenen ve spor anlamında başarılı bir kariyere sahip olan Evrim, şansını Survivor yarışmasında denemeye karar verdi.

Survivor'ın en iyi kadrosu olarak gösterilen 2020'de yer alan Evrim Keklik, söylemleri ve tavırlarıyla kısa süre içerisinde dikkatleri üzerine çekti.

Yarışmadan birinci olmadan ayrılan ve geçtiğimiz sezon Survivor All Star'a katılan Keklik, televizyonda da programlar sunmaya başladı.

Bir dönem magazin programı sunan ve sosyal medya üzerinden reklam alan Keklik, All Star'dan döndükten sonra hesabını aktif kullanmaya başladı.

Yaptığı paylaşımlarla ilgi çeken güzel isim, mavi elbisesi ile poz verdi ve fiziğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Evrim'den dikkati çeken paylaşım

Gece mavisi elbisesi ile ışıl ışıl gözüken Evrim Keklik, peş peşe en güzel karelerini yayınladı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ve yayınladığı karelerle dikkati çeken Keklik'in fiziği olay oldu.

Spor ile iç içe olan ve her zaman hayranlarından beğeniler alan Evrim Keklik, dekolteli elbisesi ile yine göz doldurdu.

Keklik'in o pozuna, "Bebek gibisin Evo", "Alev alev" gibi yorumlar geldi.