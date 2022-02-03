Survivor Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında? Miss Turkey'de Serenay'ı bile sollamış...

Survivor Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında? Miss Turkey'de Serenay'ı bile sollamış...

Survivor All Star yedeklerden ana kadroya geçen Gizem Memiç hakkında aramalar hızlandı. Peki Survivor Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? İşte hakkında merak edilenler...

Survivor All Star 2022 heyecanı devam ederken, bir yandan da adaya veda edenler oluyor.

Survivor All Star yedek yarışmacıları ise da takımlara sonradan dahil olma şansı elde ediyor.

Yeni fragmanda yedeklerden ana kadroya geçen Gizem Memiç merak konusu oldu. Miss Turkey 2010 birincisi olan Memiç hakkındaki bilgiler yoğun bir şekilde araştırılıyor.

Survivor Gizem Memiç kimdir, nereli, kaç yaşında? Gizem Memiç hangi takıma katıldı? İşte konunun ayrıntıları...

GİZEM MEMİÇ KİMDİR?

16 Mayıs 1990 yılında Gaziantep'te doğan Gizem Memiç, Türk model ve güzellik kraliçesidir.

'Survivor 2016' yarışmasında gönüller takımında yer alan Gizem Memiç, 2010 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında 'en güzel' seçilmişti. Aynı yıl yarışmaya katılan Serenay Sarıkaya ise Gizem Memiç'in ardından 2. olmuştu.

Memiç Bilkent Üniversitesi'nde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı eğitimi almaktadır.

2018 yılında sevgilisi Burak Mert ile dünyaevine girmiştir.

Daha önce de Survivor'da yarışan Memiç yeniden zorlu ada şartlarına dönecek.