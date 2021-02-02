Survivor Gonca kimdir? Gonca Kakar kaç yaşında, ne iş yapıyor? Survivor Gonca hakkında..

Survivor Gonca kimdir? Gonca Kakar kaç yaşında, ne iş yapıyor? Survivor Gonca hakkında..

Survivor 2021 yarışmasında ünlüler takımının yeni yarışmacısı olan Gonca Kakar'ın kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmeye başladı.Survivor Gonca kimdir? Gonca Kakar hakkında bilgiler..

Acun Ilıcalı Survivor ödül oyunu öncesinde ünlüler ve gönüllüler takımlarına yedeklerden yeni yarışmacıların katılacağını duyurdu.

Survivor'ın yeni yarışmacısı olan Gonca, merak edilen isimler arasında yer aldı.

Ünlüler takımına yedek kadrosundan dahil olan Gonca Kakar hakkındaki bilgiler, yarışmanın sevenleri tarafından araştırma konusu oldu.

Fiziğiyle ve hırslı yapısıyla dikkat çeken Gonca Kakar'ın Survivor'da nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.

Peki Survivor Gonca kimdir? Gonca Kakar kaç yaşında, ne iş yapıyor?

SURVİVOR GONCA KAKAR KİMDİR?

Yedek olarak Survivor yarışmasına katılan Gonca Kakar 1 Temmuz 1989 doğumludur.

Mersin Üniversitesi'nde eğitim gören Gonca Kakar BESYO okumuştur. Beden eğitimi öğretmeni ve pilates eğitmeni olan Gonca Kakar güçlü fiziğini yaptığı sporlara borçlu olduğunu söylüyor.

1.77 boyunda ve 64 kilo olan Gonca Kakar'ın hobileri arasında dalış yapmak (scuba diving), spor yapmak, kitap okumak, yeni müzikler ve yerler keşfetmek yer alıyor.