Survivor'da İsmail Balaban'dan güreş şov

Survivor 2021 yeni bölümünde yarışmacılar arasında güreş challenge meydana geldi. Başpehlivan İsmail Balaban’ın karşısına Acun Medya ekibinden üç kişi çıktı.

Survivor 2021’de dün akşam güreş challenge mücadelesi heyecanı yaşandı.

Sezon finaline az bir zaman kala Survivor’da başpehlivan olan İsmail Balaban, güreş özlemini giderdi.

Kırkpınar şampiyonu olan ünlü güreşçi İsmail Balaban'a Acun Ilıcalı geçtiğimiz ada konseyinde müjdeyi vermişti. Ilıcalı, güreş hasreti çektiğini söyleyen Balaban'ın Acun Medya ekibinden gönüllü olan üç yarışmacıyla güreşeceğini açıklamıştı.

karşısına Acun Medya’dan üç iddialı isim çıktı. Merakla beklenen mücadeleler, güreş sevenler tarafından büyük heyecanla izlendi.

RAKİPLERİNİ YERE SERDİ

Acun Medya ekibinden iddiaya dahil olan üç isimden ilki 2,5 sene grekoromen güreş yapmış Murat Buğra Kılıç idi.

İkinci gönüllü Dominikli Miguel idi. Son isim ise çavuş lakaplı Mustafa Çetinkaya idi.

Bu üç kişiyle teker teker güreşen İsmail Balaban, tecrübesini konuşturdu ve üç karşılaşmayı da kazandı. İsmail’in en çok zorlayan Mustafa Çetinkaya oldu. İsmail, bu güreş müsabakasını kazanarak temsili madalyanın da sahibi oldu.