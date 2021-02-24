Survivor hangi yarışmacı, kim elendi? 23 Şubat Survivor'a veda eden isim kim?

Survivor hangi yarışmacı, kim elendi? 23 Şubat Survivor'a veda eden isim kim?

Survivor 2021 yarışmasına veda eden isim dün akşam belli oldu. SMS sıralamasında en az oyu alarak adadan ayrılan isim, Survivor macerasını geride bıraktı. Peki kim, hangi yarışmacı elendi?

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler’de bu hafta veda eden isim belli oldu. Survivor 2021’de yedinci hafta SMS sıralaması merakla bekleniyordu.

Eleme konseyinde Ünlüler takımı SMS birincisi tarafından üçüncü eleme adayı açıklandı.

Çağrı, Yiğit ve 3. eleme adayı arasında en az oyu alan yarışmacı Survivor’a veda etti.

Peki, Survivor’da kim elendi, veda eden isim kim oldu? İşte 23 Şubat Survivor'a dair detaylar..

23 ŞUBAT SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor Türkiye’nin 7. Haftasında Cumartesi akşamı Ünlüler için yapılan SMS halk oylamasına göre en fazla oyu alan isim Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.

Bu hafta Ünlüler SMS birincisi Batuhan oldu. Batuhan, üçüncü eleme adayı olarak İlayda’yı söyledi.

Survivor 2021’de Ünlüler takımından çıkan eleme adayları sırasıyla Yiğit, Çağrı ve İlayda oldu. Survivor 7. Hafta SMS sıralaması sonuçlarına göre bu üç eleme adayı arasında en az oyu alan Yiğit, yarışmaya veda etti.

Yiğit, yarışmaya yedek kadrodan katılmıştı ve Survivor macerası yalnızca 10 gün sürdü.

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021’de iletişim oyunu öncesinde takımlar avantaj oyununa çıktı. Erkekler bayrak yarışında kazanan Ünlüler oldu.

Kadın yarışmacılar arasında oynanan oyunu da Ünlüler kazanınca durumu 2-0 yaptılar ve avantaj oyununu Ünlüler takımı kazandı.