Survivor Hanzade kimdir? Hanzade Ofluoğlu kaç yaşında, kiminle evli? Hanzade hakkında bilgiler..

Survivor'da daha önce sunuculuk yapmış olan Hanzade, 2021 sezonunda yarışmacı olarak ekranlara geliyor. Peki Survivor Hanzade kimdir? Hanzade Ofluoğlu kaç yaşında, nereli, kiminle evli?

Survivor 2021'de adından söz ettirmeyi başaran isimlerden biri Hanzade Ofluoğlu oldu.

Var mısın Yok musun ve Yok Böyle Dans yarışmalarıyla tanınan Hanzade, ardından Survivor'da da sunuculuk yapmıştır.

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Hanzade Ofluoğlu’nun kim olduğu merak edilen konular arasında yer almaya başladı.

Peki, Hanzade Ofluoğlu kimdir? Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Hanzade Ofluoğlu kaç yaşında, mesleği ne?

SURVİVOR HANZADE KİMDİR?

Survivor Hanzade 1988 yılında İstanbul'da doğmuştur. Tam adı Hanzade Durmuş Ofluoğlu olan Survivor Hanzade aslen İzmirli'dir. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okuyan Hanzade Survivor, Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.



Var mısın? Yok musun yarışmasında tüm Türkiye onu tanıdı. Yarışmanın sonlarına doğru Acun Ilıcalı’nın teklifi ile Acun Medya bünyesinde çalışmaya başladı.

2010 yılında Acun Medya tarafından hazırlanan “Yok Böyle Dans” programı sunuculuğu yaptı. Survivor yarışmaların sunuculuğu yaptı. O Ses Türkiye programında görev aldı.

Hanzade Durmuş, 2005 yılından beri üniversiteden tanıştığı Saygun Ofluoğlu ile 2010 yılında evlendi.

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Hanzade Ofluoğlu, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;



“Merhaba ben Hanzade Ofluoğlu, 1988 İzmir doğumluyum. Liseye kadar İzmir’de okudum. 17 yaşında Koç Üniversitesi’nde okumak için İstanbul’a geldim. Mezun olduktan sonra 5 yıl Acun Medya’da sunuculuk yaptım. Daha sonra spor, hayatımda büyük bir yer kazandı ve 3 yıldır takım sporu olarak flagfootball oynuyorum. 10 yıldır evliyim ve 2 köpek annesiyim. Spor yapmayı ve hayvanları çok seviyorum.”