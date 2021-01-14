Survivor Hanzade'nin hastalığı nedir? Survivor Hanzade ne hastası?

Survivor'da daha önce sunuculuk yapmış olan Hanzade, geçirdiği ağır hastalıkla ilgili açıklamada bulundu. Bir dönem obsesif kompülsif bozukluk ile mücadele eden Hanzade, zor günler yaşadığını söyledi.

Survivor Türkiye 2021 gönüllüler takımından Hanzade'nin geçmişte geçirdiği ağır hastalık ile ilgili bilgi verdi.

İleri derece obsesif kompülsif bozukluk yaşadığını dile getiren Hanzade, 2016 yılında yaşadığı bu sorunun hayat kalitesini ciddi derecede düşürdüğünü anlattı.

Peki, obsesif kompülsif bozukluk nedir? İşte obsesif kompülsif bozukluk hakkında bilgiler...

SURVİVOR HANZADE'NİN HASTALIĞI NEDİR?

Survivor Hanzade'nin hastalığı obsesif kompülsif bozukluk olarak açıklandı.

OBSESİF KOMPÜLSİF BOZUKLUK NEDİR?

Takıntı-zorlantı bozukluğu olarak da adlandırılan obsesif kompulsif bozukluk; kişinin tekrarlayıcı, rahatsız edici, kaygı verici, utandırıcı, korkutucu düşünceler, şüpheler, mantık dışı isteklerle mücadele ettiği; tüm bu olumsuzlukları kontrol edebilmek için, sıkıntısını bir nebze de olsa azaltmak için tekrarlayıcı bazı davranışları veya zihinsel uğraşları yerine getirdiği bir psikiyatrik bozukluktur.

SURVİVOR HANZADE KİMDİR?

Survivor Hanzade 1988 yılında İstanbul'da doğmuştur. Tam adı Hanzade Durmuş Ofluoğlu olan Survivor Hanzade aslen İzmirli'dir. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okuyan Hanzade Survivor, Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.



Var mısın? Yok musun yarışmasında tüm Türkiye onu tanıdı. Yarışmanın sonlarına doğru Acun Ilıcalı’nın teklifi ile Acun Medya bünyesinde çalışmaya başladı.

2010 yılında Acun Medya tarafından hazırlanan “Yok Böyle Dans” programı sunuculuğu yaptı. Survivor yarışmaların sunuculuğu yaptı. O Ses Türkiye programında görev aldı.

Hanzade Durmuş, 2005 yılından beri üniversiteden tanıştığı Saygun Ofluoğlu ile 2010 yılında evlendi.

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Hanzade Ofluoğlu, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;



“Merhaba ben Hanzade Ofluoğlu, 1988 İzmir doğumluyum. Liseye kadar İzmir’de okudum. 17 yaşında Koç Üniversitesi’nde okumak için İstanbul’a geldim. Mezun olduktan sonra 5 yıl Acun Medya’da sunuculuk yaptım. Daha sonra spor, hayatımda büyük bir yer kazandı ve 3 yıldır takım sporu olarak flagfootball oynuyorum. 10 yıldır evliyim ve 2 köpek annesiyim. Spor yapmayı ve hayvanları çok seviyorum.”