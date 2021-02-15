Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 14 Şubat Survivor 2021 eleme potasındaki isimler..

Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 14 Şubat Survivor 2021 eleme potasındaki isimler..

14 Şubat Pazar Survivor’ın 27. bölümünde ünlüler ve gönüllülerin mücadele ettiği 2. dokunulmazlık oyunu sonrasında haftanın ikinci eleme adayı ortaya çıktı. Peki ikinci eleme adayı kim oldu?

Survivor 2021’de Ünlüler ile Gönüllüler, 2. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.

İzleyenlerin nefesini kesen dokunulmazlık oyunu sonrasında haftanın 2. eleme adayı belirlendi.

Baştan sona kadar başa baş geçen oyunda dokunulmazlığı kaybeden takımda yapılan oylama sonucunda eleme potasına giren ikinci yarışmacı da belli oldu.

SURVİVOR’DA HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı kaybeden takımla birlikte eleme adayının da kim olacağı merak konusuydu.

Survivor 2021’de 14 Şubat akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında toplanan ada konseyinde bir oylama yapıldı.

Kaybeden Ünlüler takımda erkek yarışmacılar için yapılan oylamada adı yazılanlar 4 Hayrettin, 4 Çağrı ve 2 Sergen oldu.

Bu isimler arasında adı en çok yazılan Çağrı, Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı oldu.

İLK ELEME ADAYI KİM OLMUŞTU?

İki takım arasında gidip gelen oyunda karşılıklı alınan sayılar ile skor 9-9 oldu ve oyun bayrak yarışına kaldı.

Yapılan bayrak yarışında başarılı olan takım Gönüllüler oldu ve aldıkları sayı ile dokunulmazlığı kazandılar.

Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımında yapılan oylama sonucunda eleme potasına giren Doğan, haftanın ilk eleme adayı oldu.