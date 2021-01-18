Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 17 Ocak Survivor eleme potasında kimler var?

Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 17 Ocak Survivor eleme potasında kimler var?

Survivor 2021'de eleme adayı olan ikinci isim de belli oldu. Ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya mücadelesi sonucunda kaybeden takım, ada konseyinde bir eleme adayı çıkardı. Peki ikinci aday kim oldu?

Survivor 2021'de zorlu mücadelelerin ardından kaybeden takım, eleme potasına bir isim daha gönderdi.

Geçtğimiz gün oynanan dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı ve Ünlüler takımından haftanın ilk eleme adayı Dilara oldu.

17 Ocak Pazar akşamı kimin dokunulmazlığı kazanacağı, kimin eleme adayı olacağı merak ediliyordu. Peki, Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı? 17 Ocak Survivor 2021’de eleme adayı kim oldu?

17 OCAK DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununda parkur su kaydırağı ve havuz ile başlıyordu.

Yarışmacılar, çeşitli engelleri aşarak finalde üç çubuğu devirmek için halkaları kullandı. Beş çubuğu halkalarla ilk deviren yarışmacı, takımına puan kazandırdı.

Toplamda on puanı kazanan takım dokunulmazlığı kazanacaktı. Heyecanın dorukta olduğu mücadelede dokunulmazlık oyununa hızlı başlayan Ünlüler farkı açtı ve 3-1 öne geçti.

Sonrasında iki sayı alan Gönüllüler 3-3 yaptı. Devamında oyun iki takım arasında gitti geldi.

Finalde ise Ünlüler farkı yine açtı ve 10-6 skorla dokunulmazlığı kazanan takım oldu.

SURVİVOR'DA İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 7. bölümde nefes kesen dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden takım için ada konseyi toplandı. Gönüllüler takımı için yapılan SMS halk oylaması sonrasında potaya gidecek isim için oylama yapıldı.

Sandıktan üç isim çıktı. 10 oyun kullanıldığı oylama sonucunda Hanzade, Dora ve Sancakay'ın isimleri üçer kez yazılmıştı.

Kalan bir oy, bu üç kişiden biri ise o isim 2. eleme adayı olacaktı. Eğer üç isimden farklı biri ise potaya üçü birden girecekti.

Sandıktan çıkan son oy Sancakay oldu. Böylece Sancakay, haftanın ikinci eleme adayı oldu.

SURVİVOR 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

16 Ocak tarihinde konseyde en çok adı yazılan İlayda 1. eleme adayı oldu.