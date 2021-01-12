Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? Survivor eleme potasında kimler var?

Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? Survivor eleme potasında kimler var?

Survivor 2021'de eleme adayı olan ikinci isim de belli oldu. Ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya mücadelesi sonucunda kaybeden takım, ada konseyinde bir eleme adayı çıkardı. Peki ikinci aday kim oldu?

Survivor Türkiye 2021 sezonunun üçüncü bölümünde mücadeleyi kaybeden takım eleme potasına bir kişiyi daha gönderdi.

Haftanın 2. dokunulmazlık oyununda kimin eleme adayı olacağı merak edilirken Survivor 2. eleme adayı kim oldu ve Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı gibi soruların yanıtları merak edildi.

Peki, Survivor’da ikinci eleme adayı kim oldu? Bu akşam, Survivor 2021’de dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte Survivor’ın 11 Ocak 2021 tarihli üçüncü bölümünde yaşananlar…

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor Türkiye'de haftanın 3. gününde takımlar güne ödül oyunu ile başladı. Ünlüler ve Gönüllüler Takımı tüm hünerlerini sergilerken kazanan takım büyük müacadele ile belli oldu.

Gönüllüler takımı, 10-5 skorla ödül oyununu kazanan takım olarak yerini aldı.

Ödülü kazanan Gönüllüler Takımı, adada kullanabilecekleri çok faydalı olacak alet takımına sahip oldu.

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor Türkiye'nin yeni bölümünde dokunulmazlık oyununun heyecanı vardı. Haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kazanmak için parkura çıkan Ünlüler ve Gönüllüler takımları tüm hünerlerini sergiledi.

İlk oyunu kaybeden Gönüllüler, bir arkadaşlarını daha potaya göndermemek için mücadele verdi.

Oyunun sonunda 10-8 skorla dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler Takımı oldu.

SURVİVOR’DA İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2021’nin üçüncü bölümünde toplanan ada konseyinde Gönüllüler, ikinci eleme adayını belirlemek için oy kullandı. Yarışmacıların yazdığı isimler, sandığın açılması ile ortaya çıktı.

Sandıktan çıkan iki isim Hanzade ve Dora oldu. Oyların tek tek sayımı sonucunda Dora’nın altı kez, Hanzade’nin 5 kez isminin yazıldığı ortaya çıktı. Böylece, Survivor 2021’de ikinci eleme adayı Dora oldu.

İLK ELEME ADAYI KİMDİ?

Survivor'ın 10 Ocak'taki bölümünde ilk dokunulmazlık oyununu Ünlüler Takımı kazanmış, eleme potasına giren ilk yarışmacı ise ada konseyindeki oylama sonucu Gönüllüler Takımından Sena olmuştu.

Yarın yapılacak ada konseyinde SMS birincisi tarafından bir eleme adayı daha açıklanacak. Sena ve Dora ile birlikte üçüncü eleme adayı içinde en az SMS oyunu alan yarışmacı Survivor 2021’e veda edecek.