Survivor ikincisi Yiğit Poyraz'a Acun Ilıcalı'dan şaşırtan teklif! Oyunculuğa adım atıyor

Survivor 2021'de İsmail Balaban'la finale kalan ve yarışmayı ikincilikle tamamlayan Yiğit Poyraz'ın oyunculuğa adım atacağı iddia edildi. Peki Yiğit Poyraz hangi dizide rol alacak? İşte o iddia...

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir ilgiyle takip edilen Survivor 2021 yarışmasında, karakteriyle dikkat çeken Yiğit Poyraz hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Survivor 2021'de şampiyonluğu güreşçi İsmail Balaban'a kaptırarak ikinci olan Yiğit Poyraz'ın, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital yayın platformu Exxen'de yayınlanacak olan bir dizide rol alacağı öne sürüldü.

TEKLİF ACUN ILICALI'DAN

Acun Ilıcalı'dan Yiğit Poyraz'a, Exxen'de yeniden izleyicisiyle buluşacak olan ''Leyla ile Mecnun'' dizisinde rol alması için teklif gittiği iddia edildi.

Poyraz'ın, Acun Ilıcalı'nın diziyle ilgili teklifine sıcak baktığı da konuşulanlar arasında yerini aldı.

HAYRANLARI HEYECANLI

Survivor 2021'de başarılı performansı ve karakteriyle dikkatleri üzerine çeken ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Yiğit Poyraz'ın tekrar ekranlarda olacağı haberi, sevenlerini şimdiden heyecanlandırdı.

YENİ LEYLA DENİZ IŞIN

Yönetmenliğini Onur Ünlü'nün üstlendiği, senaryosunu Burak Aksak'ın kaleme aldığı dizinin çekimleri geçtiğimiz haftalarda İstanbul'un Kireçburnu semtinde başlamıştı.

Merakla beklenen dizinin yeni Leyla'sının ise son olarak Masumiyet dizisinde rol alan Deniz Işın olduğu açıklanmıştı.