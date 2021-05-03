Survivor İsmail Balaban, nişanlısı ile konuştu

Başarılı yarışmacı İsmail Balaban'ın annesinin hedefindeki nişanlı Gamze Atakan, “Ben senin bırakıp gittiğin Gamze'yim. Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun, yarışmana odaklan” dedi.

Survivor 2021 yarışmacısı Kırkpınar başpehlivanı İsmail Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Balaban'ın, nişanlısı Gamze Atakan hakkındaki ifadelerinin ardından günler sonra beklenen görüşme gerçekleşti.

Günlerdir gündemde olan olayı Atakan, telefonda Balaban'a anlattı.

Atakan yaptığı açıklamada, "Sadece bak şu an herkesin sağlığı yerinde bunu bil. Çok talihsiz bir olay oldu. Nişanlı olduğun için SMS gelmez gibi olaylar döndü." dedi.

“BIRAKIP GİTTİĞİN GAMZE KİMSE ŞU AN BEN OYUM”

Atakan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gülsüm anneme böyle şeyler söylemiş etraftan insanlar. Konu bu. 'İsmail zaten başarıyla yarışacak' bir insan dedim. Dışarıdan ona söylemişler. Bunlar sen geldiğinde konuşulacak şeyler. İletişim kurmamım tek amacı bunları kafana takmamanı istiyorum. Bir anda bana cephe oldular, anlamadım. Ben senin bırakıp gittiğin Gamze'yim. Sürekli seni izliyorum, sen yemek yemiyorsun ben de yemiyorum. Cidden bırakıp gittiğin Gamze kimse şu an ben oyum. Tek istediğim içine kurt düşmesin. Küçük bir anlaşmazlık. İnan bana neden cephe aldıklarını ben de anlamıyorum. Bir daha konuşma gibisinden yüklendiler. Ben neden olayını büyüdüğünü anlasam sana yansıtmadan çözerdim. Sen gelmeden çözülecek bir olay değil zaten. Sadece ailevi mevzu küçük bir anlaşmazlık. Benim o zamanki konuşmalarımı çok yanlış anladılar. Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun, yarışmana odaklan."

İsmail, nişanlısı Gamze ile konuştu VİDEO

“DETAYINI ANNEMLE KONUŞMAM LAZIM”

İsmail Balaban ise konseyde yaptığı telefon konuşmasını değerlendirdi. Balaban, "Annemin bu konudan yapacağını zannetmiyorum. Ortada bir sebep yokken böyle bir şey konuşulması bana mantıklı gelmiyor. Detayını annemle konuşmam lazım." dedi.

Başarılı yarışmacı, "Şimdi ben nişanlıyım zaten. Buradan bana SMS az gelir diye düşüncem olmadı. Yarışmaya gelirken korona sebebinden dolayı beni uğurlamaya gelemediler. Gamze de kardeşim de yanımdaydı." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İletişim ödülünü kazanan ünlüler takımı, aileleri ile telefonda görüşmüş, büyük bir heyecanla annesi ile konuşma yapan İsmail Balaban, nişanlısı Gamze Atakan ile ilgili duydukları hakkında şoke olmuştu.

Görüşmede anne Ümmü Gülsüm Balaban, "Anneciğim iyi olmaya çalışıyoruz, sinir krizleri geçiriyorum. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum. Beni burada öldürdüler. Ben neler çektim. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Bana neler yaşattılar sen gittikten sonra. Bunlar yılanmış oğlum. 4 aydır kriz geçiriyorum burada. Sen kendine dikkat et." demişti.

Bunun üzerine İsmail Balaban’ın üzüntüden görüşme odasını terk ettiği görülmüştü.