Survivor İsmail Balaban ve İlayda Şeker'in kucak pozunu gören beğeni butonuna çöktü! 'Aman Allah'ım gözlerim'

Survivor'dan şampiyon olarak ayrılan ve İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açan İsmail Balaban, oldukça mutlu. Sevgilisi Şeker, mutlu olduklarına dair kareleri, sosyal medyadan yayınlandı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasına katılan İsmail Balaban, o dönem annesiyle yaptığı telefon konuşmasından sonra tanındı.

Survivor performansı ile dikkatleri üzerine çeken Balaban'ın annesi, nişanlısı hakkında herkesi şoke edecek sözler söyledi.

Balaban'ın annesi nişanlısı Gamze Atakan'la ilgili olarak, "Nişanlının adını ağzına alma, o bıraktığın gittiğin kız değilmiş oğlum.

Tam bir yılan. Beni burada öldürdüler oğlum, ben ölümlerden döndüm. Hiçbir şekilde onun adını anma orada." dedi.

Bunun üzerine Balaban ve Gamze Atakan'ın ilişkisi bitti hatta ikili farklı kişilerle yollarına devam etmeye başladı.

İsmail Balaban yarışmadan arkadaşı İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başlarken, ikilinin evleneceği gündeme geldi.

Aşklarının tüm hızıyla devam ettiğini gösteren İlayda Şeker ise Instagram'dan son paylaştığı kare ile olay oldu.

İSMAİL BALABAN'IN SEVGİLİSİNDEN YENİ KARELER

Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlayan İlayda Şeker, İsmail Balaban'ın kucağında verdiği pozu paylaştı.

Şeker, ''3 ortak özelliğiniz?'' sorusuna ''Allah seni inandırsın, bir tane bile ortak özelliğimiz yok'' yanıtını verdi ve gülümsedi.

Bir takipçisinden gelen ''Ne zaman başladı? Hiç fark etmedik.'' sorusunu yanıtsız bırakmayan İlayda Şeker, ''Biz de anlayamadık. Elmalı güreşlerine gelmiştim oysa ki'' ifadelerini kullandı.