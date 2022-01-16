Survivor ismi nereden geliyor? İşte Survivor kelime anlamı

Acun Ilıcalı'nın hayatımıza soktuğu terimlerden diyebileceğimiz "Survivor", aslında yarışmanın konseptini yansıtan bir anlama sahip. Peki Survivor ne demek, anlamı nedir? İşte yanıtı...

TV8 ekranlarının merakla beklenen yarışması Survivor, bu sene All Star kadrosuyla Dominik'te.

Survivor All Star 2022 izleyicileri, programa dair detayları araştırırken isim konusu da merak ediliyor.

Survivor ismi nereden geliyor, Survivor ne demek, anlamı nedir gibi sorular sezon boyunca araştırılıyor.

Ünlüler - Gönüllüler olmak üzere iki takımdan oluşan yarışmanın formatı, Acun Ilıcalı tarafından Türkiye'ye uyarlandı. Doğayla baş başa bir yaşam mücadelesi veren yarışmacılar, adeta hayatta kalaya çalışıyor.

Peki Survivor ismi nereden geliyor? Survivor ne demek? İşte kelime anlamı...

SURVİVOR NE DEMEK?

İngilizce kökenli olarak günlük konuşmalar içinde kullanılmakta olan survivor kelimesi, Türkçe karşılığa sahiptir ve anlamı hayatta kalan kişi anlamına gelmektedir.

"Survive" yani "hayatta kalmak" fillinden türemiştir.

Adada mahzur kalan ya da bir dağda zor şartlar altında hayatta kalmayı başaran kimse için kullanılmaktadır.