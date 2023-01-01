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Survivor kadrosunda kimler var, ne zaman başlayacak? Serüven hız kesmiyor!

Survivor kadrosunda kimler var, ne zaman başlayacak? Serüven hız kesmiyor!

"Ünlüler ve fenomenler" konsepti ile ekranlarda olmaya hazırlanan Survivor 2023'ün kadrosu ve yayın tarihi O Ses Türkiye Yılbaşı gecesinde, Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.