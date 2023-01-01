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- Survivor kadrosunda kimler var, ne zaman başlayacak? Serüven hız kesmiyor!
Survivor kadrosunda kimler var, ne zaman başlayacak? Serüven hız kesmiyor!
"Ünlüler ve fenomenler" konsepti ile ekranlarda olmaya hazırlanan Survivor 2023'ün kadrosu ve yayın tarihi O Ses Türkiye Yılbaşı gecesinde, Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.
- 01.01.2023 - 16:46
Acun Ilıcalı tarafından uzun yıllardır hayata geçirilen Survivor, TV8 ekranlarında seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor.
2023 yılında yenilenen formatı ve kadrosu ile ekrana dönmeye hazırlanan Survivor'ın tanıtımı, O Ses Türkiye Yılbaşı'nda görücüye çıktı.
Survivor 2023 bu sene 15 Ocak tarihinde ilk bölümü ile TV8 kanalında ekrana gelecek.
Akıl oyunlarının ön planda olacağı yarışma bu sezon ünlüler, fenomenler ve gönüllülerin kıyasıya rekabetine sahne olacak.
Farklı bir konsept ile ekranlarda olacak olan Survivor'ın izlenip izlenmeyeceği şimdiden merak konusu..
Sosyal medya üzerinden hem olumlu hem olumsuz yorumlar yapılırken, kadrodaki isimler ise şu şekilde;
INFLUENCER'LAR KADROSU
- Buse Plan
- Chaby Han
- Halil İbrahim Göker
- Elanur
- Alper Rende
- Kürşat Juan
- Aysu Keskin
- Barış Telli
ÜNLÜLER KADROSU
- Zeynep Alkan
- Ümit Erdim
- Aysu Keskin
- Cansu Tuman
- Yusuf Güney
- Seçkin Piriler
- Barış Telli
- Murat Eken
- Berdan Mardini