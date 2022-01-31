Survivor, Kısmetse Olur'a döndü! Makbule Şakalakoğlu kimdir, Mert Öcal ile sevgili mi?

Survivor All Star'da karşı takımdan Sude ile yakınlaşan Mert Öcal'ın "Makbule" adlı biriyle daha birlikte olduğu iddia edildi. Peki Makbule Şakalakoğlu kimdir, Mert Öcal ile sevgili mi?

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star 2022, tüm hızıyla devam ediyor.

Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen ve 'ünlüler-gönüllüler' formatında gerçekleşen Survivor All Star, heyecanlı bölümleriyle nefes kesiyor.

Survivor All Star'ın 30 Ocak Pazar akşamı ekranlara gelen 12. bölümünün ardından Sude Burcu ve Mert Öcal'ın aşk yaşadığı iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu.

Survivor Sude ile yakınlaşan Survivor Mert'in, aynı zamanda Makbule Şakalakoğlu ile birlikte olduğu iddia edildi.

Bu gelişmelerin ardından Survivor Nisa'nın yakın arkadaşı olduğu Makbule Şakalakoğlu, Mert ve Sude ikilisinin aşk iddiaları sonrası flaş bir hamlede bulundu ve Survivor Mert'i takipten çıktı.

Peki Makbule Şakalakoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Makbule Şakalakoğlu ile Mert Öcal sevgili mi? İşte detaylar...

FLAŞ GELİŞME

Survivor All Star 2022'ye Nisa ve Ogeday ile Mert ve Sude'nin ilişkisi damgasını vurdu.

Sude, Nisa ve Ogeday'ın konuşmasının ardından ağlayınca Mert, bu duruma büyük tepki gösterdi ve ortalık karıştı.

Nisa ve Ogeday'ın kendisi hakkında yaptığı yorumların ardından ''Nisa ve Ogeday, Sude ve beni hoş olmayan durumlara düşürdüler.'' ifadelerini kullanan Öcal'ın, Survivor'ın eski yarışmacılarından Makbule Şakalakoğlu ile birlikte olduğu iddia edildi.

Yaşananların ardından Öcal'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Makbule Şakalakoğlu'ndan flaş bir hamle geldi. Şakalakoğlu, Öcal'ı sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı.

MAKBULE ŞAKALAKOĞLU KİMDİR?

1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Makbule Şakalakoğlu, ilkokulda üç adım uzun atlama ve kısa mesafe koşusu yaptı Anadolu Lisesi sayısal bölümden mezun olan Şakalakoğlu, lise hayatı boyunca 4 sene basketbol oynadı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ebelik bölümünden mezun olan Şakalakoğlu, üniversitede okulun kadın hentbol takımında oynadı.

Aktif spor kariyeri olan Şakalakoğlu, üniversiteden mezun olduktan sonra İstanbul'a atandı ve ebeliğin yanı sıra fitness ve pilates ile ilgilendi.

Survivor'a katıldığında evli olan Şakalakoğlu, bir dönem eşinden boşanmasıyla gündeme gelmişti. Ayrıca Makbule Şakalakoğlu ile Nisa Bölükbaşı'nın yakın arkadaş olduğu biliniyor.