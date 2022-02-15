Survivor Melisa'nın yakışıklı eşini gören 'Ne kadar şanslısın' dedi! İşte herkesi kıskandıran kareler...

Survivor Melisa'nın yakışıklı eşini gören 'Ne kadar şanslısın' dedi! İşte herkesi kıskandıran kareler...

Eski Survivor yarışmacısı Melisa Emirbayer spor eğitmeni Sami Hamidi ile evlendi. Evlendikten sonra hamile olduığunu duyuran Emirbayer, geçtiğimiz günlerde doğum yaptı ve oğluna Sarp adını verdi.

Survivor Türkiye-Yunanistan formatında yarışan Melisa Emirbayer, yarışma ardından Survivor Panorama programında yorumculuk yaptı.

Bu sayede adını daha fazla duyuran Melisa Emirbayre, Survivor yarışmasında da güzelliği ile dikkatleri çekmişti.

2009 senesinde başlayan milli takım serüveninde birçok başarı elde eden ve yüzme kariyerini 2018 yılında sonlandıran Melisa, geçtiğimiz yıl Sami Hamidi ile hayatını birleştirdi.

Evlendikten kısa bir süre sonra anne olacağını duyuran Melisa Emirbayer anne olacağını, "Yeni yaşımın bana getirdiği en güzel hediye. Ve duyduğum en güzel ses, melodi “senin kalp sesin bebeğim.

O ana kadar 25 yaşıma kadar geçirdiğim tüm yıllarımı unutturdun. Unutamayacağım bir yaş oldu benim için (26). Artık üç kişilik bir aileyiz" sözleri ile duyurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde ilk çocuğu Sarp'ı kucağına alan ve o anları sosyal medya üzerinden paylaşan Emirbayer, takipçilerinden bolca tebrik mesajı aldı.

Genç sporcunun kurduğu mutlu yuvası ve eşinin yakışıklılığı ise birçok sosyal medya kullanıcısını kıskandırdı.

MELİSA EMİRBAYER'İN MİNİK AİLESİ

1990 yılında Lefkoşa'da doğan ve spor eğitmeni olan Sami Hamidi ile evlenen Melisa Emirbayer, anneliğin tadını çıkarıyor.

Geçtiğimiz günlerde oğlu Sarp'ı kucağına alam oyuncu, yaşadığı duygu dolu anları takipçileri ile paylaştı.

Eşi ile birlikte sosyal medyayı bir hayli aktif kullanan Emirbayer, minik ailesi ile hayranlarının dikkatini çekiyor.

Herkesten beğeni ve yorum alan Melisa Emirbayer'e bolca mutluluk dileyen takipçileri, eşinin yakışıklılığına dair sık sık yorum yapıyor.

"Eşin çok yakışıklı" "Çok mutlu olun" "Tebrikler Melisa" tarzında birçok mesaj alan güzel isim, sevgililer gününde de romantik bir paylaşım yaptı.