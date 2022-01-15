Survivor merak ettirdi: Dominik Cumhuriyeti nerede, hangi kıtada? İşte haritadaki yeri

Survivor merak ettirdi: Dominik Cumhuriyeti nerede, hangi kıtada? İşte haritadaki yeri

Survivor 2022 All Star'ın Dominik Cumhuriyeti'nde çekilecek olması nedeniyle ülke hakkında detaylar merak ediliyor. Peki Dominik Cumhuriyeti nerede, hangi kıtada? İşte Dominik'in haritadaki yeri...

Uzun yıllardır ekranlarda olan TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'ın yeni sezonu, yarışmanın müdavimleri tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Bu yıl All Star formatıyla izleyici karşısına çıkacak olan Survivor 2022'de, önceki sezonlarda ter döken ve yarıştıkları döneme damga vuran birbirinden iddialı yarışmacılar yer alacak.

Survivor All Star yarışması, 15 Ocak 2022 Cumartesi yani bu akşam ekran macerasına başlıyor.

Survivor geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Dominik Cumhuriyeti'nde çekiliyor. Tropik iklimin hakim olduğu Dominik Cumhuriyeti'nde yılık ortalama sıcaklık 26 derece olarak biliniyor. Peki Dominik Cumhuriyeti nerede, hangi kıtada? İşte Dominik Cumhuriyeti'nin haritadaki yeri...

DOMİNİK CUMHURİYETİ NEREDE, HANGİ KITADA?

Dominik Cumhuriyeti, Kuzey Amerika ile Güney Amerika'nın arasında yer alan ada ülkelerinden biridir. Panama Kanalı'na yakın yerde bulunan Dominik, Küba ve Haiti ile de komşudur.

İki Amerika Kıtası'nın ortasında Hispanyola adaları içerisinde yer almaktadır. Kuzey Amerika Kıtası'na daha yakın olan ada ülkesi Dominik, Karayiplerin en gözde adalarından da biridir.

Başkenti Santo Domingo olan Dominik Cumhuriyeti, Avrupalıların Amerika kıtalarında ilk oluşturdukları yerleşimdir. Bağımsızlığının büyük bir bölümünde ülkede siyasi buhran yaşanmış, halkı temsil etmeyen ve baskıcı pek çok hükûmet tarafından idare edilmiştir. 1961'de diktatör Rafael Leonidas Trujillo Molina'nın ölümünden sonra Dominik Cumhuriyeti temsili demokrasiye geçmiştir.

DOMİNİK'İN İKLİMİ

Dominik Cumhuriyeti'nin tropik bir iklimi vardır. Fakat mevsimsel sıcaklık değişimlerinden çok bölgesel sıcaklık farklılıkları görülmektedir. Ağustos ayı bunaltıcı şekilde sıcak olur.

Ülkede iki yağmurlu mevsim vardır: Ekim'den Mayıs'a kadar kuzey kıyıları, Mayıs'tan Ekim'e kadar güney kıyıları yağmurlu olur. Bu yağmurlar, sadece serinletici etkilidir ve yarım gün sürer. Haziran-Eylül ayları kasırga mevsimidir.

Resmi dili İspanyolca olan Dominik Cumhuriyeti'nde, siyah ve beyaz olmak üzere farklı etnik gruplar bulunmakla beraber ülkenin çoğu Hristiyan dinine mensuptur.