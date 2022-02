Survivor Mert Öcal'ın eski sevgilisi Arka Sokaklar'ın yıldızı çıktı! Tam 2 yıl süren aşk...

Survivor All Star'ın iddialı yarışmacısı Mert Öcal'ın hayatı, sevenleri tarafından mercek altına alındı. Öcal'ın bir zamanlar Arka Sokaklar'ın yıldızıyla aşk yaşadığını duyanların ağzı açık kaldı.

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star 2022, birbirinden heyecanlı bölümleriyle izleyicilerin nefesini kesmeye devam ediyor.

Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor All Star'da ünlüler-gönüllüler takımı yarışmacıları kıran kırana bir mücadele gösteriyor.

Survivor'daki performansıyla adından söz ettirmeyi başaran Mert Öcal'ın, Sude Burcu ve Makbule Şakalakoğlu ile aynı anda aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

İzleyicileri şoke eden iddialanın ardından gözler, Mert Öcal'ın eski aşklarına çevrildi. Hakkında araştırma yapanlar, Öcal'ın eski sevgilisini görünce gözlerine inanamadı.

MODELLİKTEN OYUNCULUĞA

1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Mert Öcal, Best Model of Turkey ve Best Model of World yarışmalarını kazandı.

Bir süre modellik yapan Mert Öcal, oyunculuğa 2005 yılında yer aldığı ''Asla Unutma'' dizisiyle başladı.

Öcal; Yabancı Damat, Doktorlar, İsimsizler, Savaşçı, Arka Sokaklar ve Sen Çal Kapımı gibi yapımlarda boy gösterdi.

İHANETLE SONLANDI

Mert Öcal, bir dönem Türkan Şoray ve Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal ile aşk yaşamıştı. Evlenecekleri konuşulan ünlü çifti, ihanet ayırmıştı.

Yağmur Ünal'ın Mert Öcal'ı aldattığı ve bunu öğrenen Öcal'ın da ilişkiyi bitirdiği iddia edilmişti.

GAMZE ÖZÇELİK İLE AŞK YAŞADI

Mert Öcal'ın, bir dönem Arka Sokaklar dizisinin haşin güzeli Gamze Özçelik ile birlikte olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

2 yıl aşk yaşayan Gamze Özçelik ve Mert Öcal çifti, ilişkilerini göz önünde yaşamayı tercih ediyordu.

O dönem ortaya atılan iddialara göre; Gamze Özçelik'i eski eşi Uğur Pektaş'tan kıskanan Mert Öcal, Özçelik'in Arka Sokaklar dizisinden ayrılmasını istemişti. Güzel oyuncu, Mert Öcal'ın isteği üzerine diziden ayrılmıştı.

Ünlü çift, ilişkilerindeki problemleri çözemediklerini söyleyerek, sessiz sedasız ayrılmışlardı.