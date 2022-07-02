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    Survivor Mert sarışın sevgilisi Sude ile öyle bir poz paylaştı ki! Sosyal medya yıkıldı...

    Survivor All Star yarışmasına ilişkileriyle damga vuran Mert Öcal ile Sude Burcu'dan olay yaratan sosyal medya paylaşımı...
    • 02.07.2022 - 17:23
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    Survivor Mert sarışın sevgilisi Sude ile öyle bir poz paylaştı ki! Sosyal medya yıkıldı...

    Survivor All Star 2022 yarışması önceki gün Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğuyla sona erdi.

    Kıran kırana mücadelenin yaşandığı Survivor All Star'da bu sene, kavgaların yanı sıra Mert Öcal ile Sude Burcu'nun sürpriz aşkı sezona damga vurdu.

    Yarışmadan elenen 26 yaşındaki tekvandocu ve zumba eğitmeni Sude Burcu, Türkiye'ye gelir gelmez soluğu sevgilisinin yanında aldı.

    Survivor'dan elendikten sonra birlikte paylaşımlar yapan çift, aşklarını açık açık ilan etti.

    Sosyal medya paylaşımlarıyla ilişkilerini gözler önüne seren Sude Burcu, son pozlarıyla büyük ilgi topladı.

    "Ruh eşim"

    Sude Burcu, son olarak sevgilisi Mert Öcal ile göz göze olduğu anları paylaştı.

    Survivor Sude'nin 'ruh eşim' notuyla yaptığı paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu.

    Survivor Mert sarışın sevgilisi Sude ile öyle bir poz paylaştı ki! Sosyal medya yıkıldı... #1

    Survivor Mert sarışın sevgilisi Sude ile öyle bir poz paylaştı ki! Sosyal medya yıkıldı... #2

    Survivor Mert sarışın sevgilisi Sude ile öyle bir poz paylaştı ki! Sosyal medya yıkıldı... #3


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