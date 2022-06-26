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    Survivor Mert'in sevgilisi Sude bikinisini sergiledi! 'Mert abi kıskançlıktan delirecek'

    Survivor 2022 All Star yarışmasında tanıştığı Mert Özal ile aşk yaşayan Sude Burcu'nun tatilde verdiği bikinili poz, görenleri mest etti.
    • 26.06.2022 - 12:27
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    Survivor Mert'in sevgilisi Sude bikinisini sergiledi! 'Mert abi kıskançlıktan delirecek'

    25 yaşındaki İzmirli yarışmacı Sude Burcu, Türkiye - Yunanistan konseptiyle ekranlara gelen Survivor 2019'da yarışan isimler arasıydı.

    Sude Burcu, bu sene de Survivor All Star 2022 yarışmasına dahil edildi.

    Sporcu kimliğiyle öne çıkan yarışmacı, hırslı ve başarılı performanslarıyla adından söz ettirdi.

    Survivor yarışmasıyla herkes tarafından tanınan ve fenomen bir isim haline gelen Burcu, Instagram pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.

    Şimdilerde rakip takım yarışmacıları arasında olan Mert Öcal'la aşk yaşayan Sude Burcu, paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

    'Mert abi çok şanslı'

    Fotoğraflarıyla beğeni yağmuruna tutulan güzel yarışmacı, son olarak çıktığı tatilden bikinili pozunu paylaştı.

    Sude Burcu'nun kusursuz fiziğiyle paylaştığı minicik bikinili pozuna binlerce yorum ve beğeni yağdı.

    Takipçilerinden, "Mert abi çok şanslı" gibi yorumlar geldi.

    Survivor Mert in sevgilisi Sude bikinisini sergiledi! Mert abi kıskançlıktan delirecek #1

    Survivor Mert in sevgilisi Sude bikinisini sergiledi! Mert abi kıskançlıktan delirecek #2

    Survivor Mert in sevgilisi Sude bikinisini sergiledi! Mert abi kıskançlıktan delirecek #3


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