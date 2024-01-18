Survivor Merve Aydın'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü futbolcuyla...

Survivor'a beşinci kez katılan Merve Aydın, günün en çok merak edilen isimlerinden biri haline geldi
2014, 2015, 2019, 2022 ve 2024 sezonlarında Survivor'a katılan Aydın, Türkiye'nin en zorlu yarışmasında rakiplerine adeta meydan okuyor.
Geçen sezon yaşadığı aşil tendonu kopmasıyla yarışmaya veda eden Merve Aydın, bu sezon tekrar izleyicilerle buluştu.
Survivor All Star'da boy gösteren Merve Aydın'ın özel hayatı da izleyiciler tarafından merak konusu.
Eşi bakın kim çıktı
Performansıyla favori haline gelen Merve Aydın, 2018 yılında Mehmet Akif Filiz ile dünya evine girdi.
Merve Aydın’ın eşi Mehmet Akif Filiz, meğer bir dönem yeşil sahalarda forma terletmiş.
Boluspor, Türk Telekom, Aydınspor, Yeni Amasya gibi takımlarda forma giyen forvet oyuncusu, 2012 yılında futbol kariyerine son vermiş.