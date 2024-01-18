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Survivor Merve Aydın'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü futbolcuyla...

Survivor Merve Aydın'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü futbolcuyla... Tv8'de yayınlanan Survivor yarışma programına katılmaya doymayan Merve Aydın, özel hayatıyla da merak edilen ünlüler arasında. Merve Aydın'ın eşi tanıdık çıktı. Meğer bir dönem o takımın forvet yıldızıymış...