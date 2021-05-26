Survivor Merve kimdir? Survivor'dan elenen Merve Aydın hakkında..

Survivor 2021'in ünlüler kadrosunda yer alan ve oldukça başarılı bir performans sergileyen Merve Aydın, bu hafta Survivor olma hayallerine veda eden isim oldu. Peki Survivor Merve kimdir?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021 sezonunda ünlüler takımına katılan Merve Aydın, Survivor 2021'in 21. haftasında adaya veda eden isim oldu.

Takımların karıştırılması sonrasında mavi takıma geçen Merve, son ada konseyinde eleme adayı oldu. SMS oylamasında en az oyu alan başarılı yarışmacı, çeyrek final öncesinde Survivor'a veda eden isim oldu.

Elemenin ardından arama motorlarından Survivor Merve Aydın hakkında yoğun bir araştırma başladı. Yarışmada başarılı bir performans gösteren ve Survivor'a damga vuran isimlerden biri olan Survivor Merve'nin hayatı merak edildi.

Peki Survivor Merve kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte milli basketbolcu Merve Aydın hakkında merak edilenler...

SURVİVOR MERVE AYDIN KİMDİR?

10 Mart 1994 tarihinde Mersin’de doğan Survivor Merve Aydın, basketbol kariyerine Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısında başlamıştır.

Merve Aydın, son olarak İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres takımında oyun kurucu pozisyonunda ter dökmektedir.

BASKETBOL KARİYERİ

27 yaşında olan Merve Aydın, basketbola 10 yaşında okul takımıyla başlamıştır. O yıllarda hafta sonunu geçirmek için basketbola giden Merve Aydın’ın dönüm noktası, A Milli Takım koçluğu yapan Ceyhun Yıldızoğlu’nun Mersin’le anlaşması olmuştur.

Aydın 14 yaşındayken, Yıldızoğlu’nun Mersin’de tüm genç kadın basketbolcuları toplamasıyla takıma seçilmiştir. Milli Takım’a ilk olarak 15 yaşında giden Merve Aydın, 19 yaşına gelene kadar düzenli oynamıştır. Ancak sonrasında yaşadığı sakatlık nedeniyle 20 yaş altı Milli Takımı’na çok dahil olamamıştır.

Boyu 1.74 cm olan Survivor Merve Aydın, Instagram’da merveaydin94 kullanıcı adıyla yer almaktadır. ve şu anda 57,9 bin takipçisi bulunmaktadır.

SURVIVOR MERVE AYDIN’IN OYNADIĞI BASKETBOL TAKIMLARI

Survivor 2021’de başarılı bir performans sergileyen Merve Aydın’ın bugüne kadar oynadığı basketbol takımları ise şöyledir: