Survivor Meryem kimdir? Meryem Kasap neden diskalifiye oldu? Survivor Meryem'in sakatlığı ne?

Survivor yarışmasından geçen sezon gönüllüler, 2021 sezonunda ünlüler takımında yer alan Merve Kasap, ikinci kez sakatlığı nedeniyle diskalifiye edildi. Peki Survivor Meryem Kasap kimdir?

Survivor 2021 sezonunun iddialı ve takımın sevilen yarışmacılarından Meryem Kasap, sağlık sorunları nedeniyle ikinci kez katıldığı yarışmadan elenmek zorunda kaldı.

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, Meryem'in sakatlığı nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceğini ve diskalifiye olduğunu açıkladı.

Bunun üzerine yarışmanın seyircileri Survivor Meryem'e dair bilgileri araştırmaya başladı. Survivor Meryem kimdir? Meryem Kasap neden diskalifiye oldu, sağlık durumu nasıl? gibi sorular merak ediliyor.

Peki Survivor'da diskalifiye olan Meryem Kasap kimdir? İşte Meryem Kasap hakkında bilgiler..

SURVİVOR MERYEM KASAP KİMDİR?

Meryem Kasap, 1 Mayıs 1992 tarihinde Trabzon’da doğdu. Ailedeki 3 çocuktan en küçüğü olan Meryem Kasap, ilkokulda okurken 3 yıl tiyatroyla ilgilendi.

Sporla tanışması lise yıllarında başladı. Lise takımında 2 yıl hentbol oynadı. Daha sonra bireysel spor yapma kararı aldı ve atletizme yöneldi. Bu spora ilk olarak sırıkla yüksek atlama branşıyla başladı.



2-3 yıl bu branşı yaptıktan sonra yaşadığım bir sakatlık sonucu branş değiştirmek zorunda kaldım ve 400 metre branşına geçti. Bu dönem içinde lise öğrenimimi tamamladı ve Karadeniz Teknik Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulunu kazandı.



Eğitim ve spor hayatını aynı anda yürüttü. Kararlılığı ve azmi sayesinde 400 metrede 1 yıl içinde ilk Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı ve milli takıma seçildi.

Devam eden yıllar içinde bu başarıları devam etti ve Türkiye’yi sayısız şampiyonalarda temsil etme fırsatı yakaladı. Bu şampiyonalarda Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Milletler Kupası ve Akdeniz Şampiyonası’nda madalya kazandı.



Bu süreç içinde lisans öğrenimimi tamamladı ve mezun oldu. 12 yıllık spor hayatının, 8 yılı milli takim sporcusu olarak elit bir düzeyde geçti. Şu an hala aktif spor hayatıma devam ederken diğer yandan fitness eğitmenliği ve kişisel antrenörlük yapıyor.

MERYEM NEDEN DİSKALİFİYE OLDU, SAKATLIĞI NEDİR?

Milli atlet olan Meryem Kasap, Survivor 2020'de performansıyla dikkat çekerken dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle yarışmadan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Meryem dizisinden bir ameliyat geçirmişti. Acun Ilıcalı da geçen yıl sakatlığı nedeniyle Survivor 2020'yi yarıda bırakan Meryem’i bu yıl bir kez daha Survivor'a çağırmıştı.

Acun Ilıcalı Meryem'in yarışmadan diskalifiye olduğunu şu sözlerle duyurdu:

"Meryem'in ciddi bir sakatlığı var. Bununla ilgili doktorumuz çalışmalar yaptı ve Meryem'in sakatlığı ciddi durumda. Doktorumuzla bir kez daha konuştum. Bu sabah itibariyle Metin Kuş'tan aldığım rapora göre Meryem tahmin de ediyor olabilir. Doktor Kuş'un raporuna göre Survivor'a devam etme şansın yok. Bana göre final adaylarından biri"

Meryem ise bu açıklama sonrası gözyaşlarını tutamadı.

Yaptığı açıklamada, "Acun Bey nasıl başlasam bilmiyorum. Yani iki sene üst üste istediğim platformda bir sağ dizim sonra sol dizim travma gibi bir şey. Hayatta yüzde 1 bile bir şans faktörü varsa gerçekten benim hayatımda yok. Hissettiğim çok şey var ama demek ki her şeyin hayırlısı böyleymiş. Bu da benim şansım mı diyeyim kaderim mi diyeyim bilmiyorum" dedi.