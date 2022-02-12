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- Survivor Nadya havuzda çırılçıplak poz verdi! Nadya Zagli son haliyle akılları baştan aldı
Survivor Nadya havuzda çırılçıplak poz verdi! Nadya Zagli son haliyle akılları baştan aldı
- Haber Merkezi
- 12.02.2022 - 12:13
Nadya Zagli, ilk kez 2006 yılında yayınlanan Survivor Türkiye - Yunanistan yarışmasıyla karşımıza çıkmıştı.
Yarışmadaki sempatik ve doğal halleriyle adından söz ettiren Nadya, Türk halkının sevgisini kazanmıştı.
Yunan ekibinde yer alan güzel yarışmacı, Türk yarışmacılardan Selim Sabah ile aşk yaşamıştı.
İkili, adada başlayan ilişkilerini nikah masasına taşımış ancak 2010 yılında boşanma kararı almıştı.
2015 Survivor All Star'da da yarışan Nadya, yıllar sonra sosyal medyada gündem oldu.
HAVUZDA ÇIRILÇIPLAK POZ VERDİ
Survivor yarışmasıyla tanınan Nadya Zagli, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.
Dansa olan tutkusuyla bilinen Nadya, güzelliğiyle baş döndürürken paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
Nadya, son olarak Instagram hesabından çırılçıplak havuz pozunu takipçileriyle paylaştı.
Nadya'nın son halini görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Takipçileri, ünlü ismin paylaşımına, ''Tanıyamadım'' yorumları yaptı.