Euro
15.33
-0.84%
Dolar
13.50
-0.09%
Altın
808.16
1.80%
Borsa
2051
0.61%
Bitcoin
577.537
-2.27%
BTXN Coin
37.45
-0.23%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Survivor Nadya havuzda çırılçıplak poz verdi! Nadya Zagli son haliyle akılları baştan aldı

    Survivor Türkiye-Yunanistan yarışması ile tanınan yarışmacı Nadya Zagli'nin son hali ağızları açık bıraktı. Havuzda çırılçıplak poz veren Nadya Zagli'nin değişimi, akılları baştan alıyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.02.2022 - 12:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Survivor Nadya havuzda çırılçıplak poz verdi! Nadya Zagli son haliyle akılları baştan aldı

    Nadya Zagli, ilk kez 2006 yılında yayınlanan Survivor Türkiye - Yunanistan yarışmasıyla karşımıza çıkmıştı.

    Yarışmadaki sempatik ve doğal halleriyle adından söz ettiren Nadya, Türk halkının sevgisini kazanmıştı.

    Yunan ekibinde yer alan güzel yarışmacı, Türk yarışmacılardan Selim Sabah ile aşk yaşamıştı.

    İkili, adada başlayan ilişkilerini nikah masasına taşımış ancak 2010 yılında boşanma kararı almıştı.

    2015 Survivor All Star'da da yarışan Nadya, yıllar sonra sosyal medyada gündem oldu.

    HAVUZDA ÇIRILÇIPLAK POZ VERDİ

    Survivor yarışmasıyla tanınan Nadya Zagli, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

    Dansa olan tutkusuyla bilinen Nadya, güzelliğiyle baş döndürürken paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

    Nadya, son olarak Instagram hesabından çırılçıplak havuz pozunu takipçileriyle paylaştı.

    Nadya'nın son halini görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Takipçileri, ünlü ismin paylaşımına, ''Tanıyamadım'' yorumları yaptı.

    Survivor Nadya havuzda çırılçıplak poz verdi! Nadya Zagli son haliyle akılları baştan aldı #1

    Survivor Nadya havuzda çırılçıplak poz verdi! Nadya Zagli son haliyle akılları baştan aldı #2

    Survivor Nadya havuzda çırılçıplak poz verdi! Nadya Zagli son haliyle akılları baştan aldı #3

    Survivor Nadya havuzda çırılçıplak poz verdi! Nadya Zagli son haliyle akılları baştan aldı #4

    Survivor Nadya havuzda çırılçıplak poz verdi! Nadya Zagli son haliyle akılları baştan aldı #5

    Survivor Nadya havuzda çırılçıplak poz verdi! Nadya Zagli son haliyle akılları baştan aldı #6

    Survivor Nadya havuzda çırılçıplak poz verdi! Nadya Zagli son haliyle akılları baştan aldı #7

    Survivor Nadya havuzda çırılçıplak poz verdi! Nadya Zagli son haliyle akılları baştan aldı #8


    Görüş Bildir