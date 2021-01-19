Survivor Nagihan Karadere, estetik yaptırdı

2018 yılında Survivor'da yarışan Nagihan Karadere, yaptırdığı estetikle adeta başka birine dönüşünce, görenler tanıyamadı.

Survivor 2018 Ünlüler-Gönüllüler yarışması ile popüler olan kısa mesafe koşucusu Nagihan Karadere, yarışmanın ardından büyük bir değişim yaşadı.

Bir dönem eşiyle yaşadığı sorunlar ve boşanma olayları ile gündeme gelen Nagihan Karadere, estetikle adeta tanınmaz hale geldi.

DUDAK, GÖĞÜS VE BURUN AMELİYATI OLDU

Dudaklarını, göğüslerini ve burnunu yaptıran Karadere, inanılmaz değişimiyle şaşırttı.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Nagihan'ın son halini gören takipçileri, gözlerine inanamadı.

SURVİVOR’DA 5’İNCİLİĞİ VAR

7 Şubat 2016 tarihinde Tv8'de yayınlanan Survivor 2016 programında Ünlüler adına yarışan isimler arasında yer alan Nagihan, Kıbrıs'taki çeyrek finalde beşinci olmuştu.

Sonrasında katıldığı 2018 Survivor All Star'da da büyük başarı gösteren atlet, Survivor Panorama programında ise bir süre yorumculuk yapmıştı.

Nagihan Karadere, şimdilerde bir markanın halkla ilişkiler danışmanlığını yapıyor.