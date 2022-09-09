Survivor Nagihan'dan dekolteli poz

Yarışmanın bitmesine rağmen gündemde yerini koruyan sporcu, son haliyle dikkat çekti. Karadere'nin son paylaşımındaki değişimi, yorum yağmuruna tutuldu.

Her sezon heyecanla izlenen Survivor yarışmacılarından Nagihan Karadere, performansıyla dikkat çekmişti.

Ünlü sporcu Karadere, bu kez de sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

İnstagram hesabından son halini paylaşan Nagihan Karadere, takipçilerini şaşırttı.

Geçtiğimiz günlerde yaptırdığı estetikle çok konuşulan Karadere, son paylaşımıyla da göz doldurdu.

Dekolteli poz

38 yaşındaki sporcu, göğüs dekolteli pozlarıyla yorum yağmuruna tutuldu.

"Sana ne oldu? Bu sen olamazsın." yorumları da gönderinin altında yoğunlaştı.

İşte o paylaşım...