Survivor Nisa Bölükbaşı'dan Barış Murat Yağcı hakkında itiraflar

Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor'da yarışmacı olan eski sevgilisi Barış Murat Yağcı hakkında gündem olacak itiraflar geldi. Gözyaşlarına boğulan Nisa, yaşadıklarıyla izleyicileri şaşırttı.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star, heyecanla devam ediyor.

Yarışmada eski aşıklar Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcılar da var.

2020 sezonunda Survivor'da beraber yarıştığı Barış Murat Yağcılar ile programdan sonra bir dönem birlikte olan Nisa Bölükbaşı, itiraflarıyla herkesi şoke etti.

Adada yarışmacı olan Ogeday Girişken ile de aşk yaşadığı konuşulan Survivor Nisa eski aşkıyla ilgili yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

"HAYATIMIN EN KÖTÜ SENESİYDİ"

Eski sevgilisini kasteden Nisa, "Benim yaşadığımı kimse bilemez, bana kimse de laf edemez... Hayatımın en kötü bir senesini geçirdim onun yüzünden. Çünkü telefonlarımı falan da karıştırıyordu. Şifremi değiştirip yine karıştırıyordu. Annemle olan konuşmalar Çekce, onları bile tercüme edip bakıyordu. " diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Nisa, başından geçen zorlukları anlattı VİDEO