Euro
15.0882
-0.94%
Dolar
13.5192
-0.96%
Altın
777.5830
-1.33%
Borsa
1983
-0.73%
Bitcoin
517.253
0.62%
BTXN Coin
31.94
0.59%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Güneşli 3 C

    Survivor Nisa Bölükbaşı'dan Barış Murat Yağcı hakkında itiraflar

    Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor'da yarışmacı olan eski sevgilisi Barış Murat Yağcı hakkında gündem olacak itiraflar geldi. Gözyaşlarına boğulan Nisa, yaşadıklarıyla izleyicileri şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 30.01.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 30.01.2022 - 09:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Survivor Nisa Bölükbaşı'dan Barış Murat Yağcı hakkında itiraflar

    TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star, heyecanla devam ediyor.

    Yarışmada eski aşıklar Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcılar da var.

    2020 sezonunda Survivor'da beraber yarıştığı Barış Murat Yağcılar ile programdan sonra bir dönem birlikte olan Nisa Bölükbaşı, itiraflarıyla herkesi şoke etti.

    Adada yarışmacı olan Ogeday Girişken ile de aşk yaşadığı konuşulan Survivor Nisa eski aşkıyla ilgili yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

    "HAYATIMIN EN KÖTÜ SENESİYDİ"

    Eski sevgilisini kasteden Nisa, "Benim yaşadığımı kimse bilemez, bana kimse de laf edemez... Hayatımın en kötü bir senesini geçirdim onun yüzünden. Çünkü telefonlarımı falan da karıştırıyordu. Şifremi değiştirip yine karıştırıyordu. Annemle olan konuşmalar Çekce, onları bile tercüme edip bakıyordu. " diyerek gözyaşlarına boğuldu.

    Nisa, başından geçen zorlukları anlattı VİDEO

    Survivor Nisa Bölükbaşı dan Barış Murat Yağcı hakkında itiraflar #1

    Survivor Nisa Bölükbaşı dan Barış Murat Yağcı hakkında itiraflar #2

    Survivor Nisa Bölükbaşı dan Barış Murat Yağcı hakkında itiraflar #3

    Survivor Nisa Bölükbaşı dan Barış Murat Yağcı hakkında itiraflar #4


    Görüş Bildir