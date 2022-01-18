Survivor Nisa Bölükbaşı'nın akıbeti merak ediliyordu! Acun Ilıcalı'dan net açıklama geldi

Acun Ilıcalı, koronavirüse yakalandığı için Survivor All Star 2022 kadrosunda yer almayan Nisa Bölükbaşı hakkında açıklama yaptı. Peki Survivor Nisa Bölükbaşı elendi mi, yarışmaya geri dönecek mi?

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star, tüm hızıyla devam ediyor.

Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen ve 'ünlüler-gönüllüler' formatında gerçekleşen Survivor All Star, heyecanlı bölümleriyle nefes kesiyor.

Survivor'da daha önce yarışan ve hem tavırları hem de performansıyla adından söz ettiren Nisa Bölükbaşı da All Star kadrosuna dahil olmuştu.

Ancak tüm yarışmacılar, kıyasıya bir yarış içerisine girerken Nisa Bölükbaşı'nın her iki takımda da olmayışı kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

''Survivor Nisa neden yok, elendi mi ve geri gelecek mi?'' sorularına yanıt aranırken programın sunucusu Acun Ilıcalı, Nisa'nın durumu hakkında açıklama yaptı.

Peki, Survivor Nisa neden yok, diskalifiye mi oldu yoksa All Star'a geri gelecek mi? İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamasıı...

"İLERLEYEN GÜNLERDE KADROYA KATILACAK"

Survivor 2022 All Star'da gönüllüler takımında yarışacağı açıklanan Nisa, yarışmada yer almadı. Daha sonra Nisa Bölükbaşı'nın Dominik'e gitmeden önce koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

Bu gelişmenin ardından Nisa, kadrodan çıkartılmayıp karantinaya girdi. Nisa'nın yerine ise gönüllüler takımına yedeklerden Yağmur Banda dahil oldu.

Acun Ilıcalı, dün akşam ekranlara gelen Survivor All Star'ın 3. bölümünde, gönüllüler takımında yer alan Nisa Bölükbaşı hakkında açıklama yaptı.

Ilıcalı, "Bir yarışmacımız rahatsız olduğu için başlayamadı. O da Nisa. Nisa ilerleyen günlerde kadroya dahil olacak. Yedeklerden Yağmur, Nisa'nın yerine kadroya katıldı. Bundan sonra bakalım Yağmur'un sonradan girecekken erken girmesi ona neler getirecek?" dedi.