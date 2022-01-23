Survivor Nisa Bölükbaşı'nın asıl mesleği bakın neymiş! Meğer sporu mesleği yüzünden bırakmış

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2022'nin iddialı yarışmacısı Nisa Bölükbaşı'nın gerçek mesleği, duyanları şaşırttı. Bölükbaşı'nın asıl mesleği nedeniyle sporu bıraktığı ortaya çıktı.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star 2022, birbirinden heyecanlı bölümleriyle izleyicilerin nefesini kesmeye devam ediyor.

Sunuculuğunu ve yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor All Star, yarışmacılarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Daha önce Survivor 2020 sezonunda yarışan 23 yaşındaki Nisa Bölükbaşı, son olarak koronavirüs haberleriyle gündeme gelmişti.

İyileşip sağlığına kavuşan Nisa, 22 Ocak 2022 tarihli bölümle birlikte yarışmadaki yerini aldı.

Hakkında araştırma yapanlar ise Nisa'nın asıl mesleğini duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Profesyonel tenis ve yüzmeyle uğraştığı bilinen Bölükbaşı'nın, daha önce asıl mesleği nedeniyle sporu bıraktığı ortaya çıktı.

YÜZMEYLE İLGİLENİYORDU

2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da dünyaya gelen Nisa Bölükbaşı'nın yüzmeyle ilgilendiği ve henüz 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takımda yer aldığı biliniyordu.

Öte yandan Nisa, 6 yaşındayken profesyonel kayak teklifi aldı. Ancak kayak yapılacak dağların Prag'dan uzak olması sebebiyle teklifi reddetmek zorunda kaldı.

YÜZME HOCASI OLDU

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa Bölükbaşı, Prag'ta yer alan tenis kulübü Cibulka'da 15 sene kadar oynadı.

15 yaşında yüzmeyi bırakan isim, bu kez yüzme hocası oldu. 2018 yılında ise Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.

ASIL MESLEĞİ MİMARLIK

2018 yılında Mimarlık Bölümü okumaya başlayan Nisa, okuduğu bölüm nedeniyle voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak ise bisiklet, snowboard, kış ve yaz patenine gitmeye devam etti.