Survivor Nisa ve Ogeday sevgili mi? Evrim'den büyük gaf...

Aşk iddiasıyla daha önce de gündeme gelen Survivor Nisa ve Ogeday hakkında ortaya çıkan gerçek izleyicileri şok etti. Evrim Keklik'in sözleri, iddiaları güçlendirdi.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star 2022 heyecanı devam ediyor...

2017 yılında yarışan ve şampiyon olan Ogeday Girişken ve 2020 yılında yarışan Nisa Bölükbaşı bu yıl All Star'da gönüllüler takımında birlikte yarışıyor.

Bir süre Barış Murat Yağcı ile ilişki yaşayan Nisa Bölükbaşı'nın bu kez Ogeday Girişken ile anılıyor.

İzleyiciler ise "Survivor All Star Nisa - Ogeday sevgili mi? Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken aşk mı yaşıyor, birlikte mi?" merak ediyor.

Son bölümde Evrim Keklik, Barış Murat Yağcı'ya nefretini kustuğu sırada Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken'in sevgili olduğunu kurduğu cümleyle kanıtladı.

NİSA VE OGEDAY SEVGİLİ Mİ

Survivor All Star'da Nisa Bölükbaşı ile aynı takımda mücadele eden olan Ogeday Dominik'e gitmeden önce “Çıkan haberlere evet de demiyorum, hayır da demiyorum; havada bırakıyorum.” ifadeleriyle kafaları karıştırmıştı..

Survivor All Star'ın yayınlanan yeni bölümünde Evrim Keklik, Barış Murat Yağcı'yla ilgili yorumlarını dile getirirken Ogeday ve Nisa'nın sevgili olduğunu ağzından kaçırdı.

EVRİM'DEN SEVGİLİ GAFI

Barış Murat Yağcı için "Bunun sevgililerine anlam veremiyorum" diyen Evrim'e Nisa, "Bana da laf atmasaydın" şeklinde cevap verdi. Evrim ise "Ogeday varken öyle bir şey yapmam" cümlesini kurdu. Böylece ikilinin aşkı da kanıtlanmış oldu.