Survivor Nisa'nın eski sevgilisini görenin dibi düştü! 'Bu hatayı nasıl yaptın'

Survivor Nisa'nın eski sevgilisini görenin dibi düştü! 'Bu hatayı nasıl yaptın'

Survivor'a aşk hayatıyla da damga vuran Nisa Bölükbaşı'nın eski sevgilisi sosyal medyada gündem oldu.

Survivor All Star 2022'de şampiyon olabilmek için aylardır mücadele eden Nisa Bölükbaşı, finale kalmayı başardı.

Yarışmadaki performansı ile sıklıkla sosyal medyada konuşulan Nisa, özel hayatıyla da çok sık gündeme geldi.

Survivor'da ilk yarıştığında Sercan Yıldırım ile anılan Nisa, daha sonra Barış Murat Yağcı ile ilişkisi başlamış ve evlilik teklifi bile almıştı. Ancak kısa bir süre sonra ayrılık kararı aldı.

Şimdilerde Ogeday Girişken ile sevgili olan Nisa Bölükbaşı'nın, aşk defterleri aralandı.

Survivor 2020'de Nisa, 'Bir erkek arkadaşım var, onunla evlenmek istiyorum' demiş hatta iletişim oyununda o kişiyle de konuşmuştu.

O ismin kim olduğu, fan sayfaları tarafından yeniden gündeme taşındı.

Nisa Bölükbaşı'nın Çek aşkı

Nisa Bölükbaşı'nın bahsettiği eski sevgilisinin Jacup Sykora olduğu görüldü. Çekya'da bir dönem beraberlik yaşayan ikilinin eski kareleri, görenleri şaşırttı.

Oldukça fit ve yakışıklı olan Jakup'u görenler, Nisa'ya "hata yapmışsın" yorumunda bulundu.