Survivor ödül oyununu kim kazandı? 19 Mayıs 2021 Survivor ödülleri..

Survivor 2021'in dün akşam yayımlanan 97. bölümünde, yeni bir ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Anlat Bakalım ödül oyununu kazanan takım merak edildi. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Adım adım çeyrek finale yaklaşan Survivor 2021'in 19 Mayıs tarihli 97. bölümünde, ödül oyunu heyecanı için yarışmacılar karşı karşıya geldi.

Elemenin olmadığı haftada, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları üst üste verilen ödüller için kıyasıya mücadele etti. Mücadelenin sonunda Anlat Bakalım ve ödül oyununu kazanan takım belli oldu.

Yarışmacıların keyifli dakikalar yaşadığı Anlat Bakalım mücadelesinde en fazla kelimeyi bilen takım, gecenin sonunda çikolatalı tatlı yeme şansını elde etti.

Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte, 19 Mayıs 2021 Survivor ödül oyununu kazanan takım...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2021'in 19 Mayıs tarihli 97. bölümünde, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları yeni bir ödül oyunu için karşı karşıya geldi.

Yemek ödülünün verildiği gecede, ödül oyunu öncesi kırmızı ve mavi takım ilk parkurda eşleşme avantajı için karşı karşıya geldi. Oyunu kazanmada kritik öneme sahip olan avantaj oyununda İsmail'in Ayşe'ye karşı almasıyla birlikte avantajın sahibi kırmızı takım oldu. Kırmızı takım böylece yarışmacı eşleşmelerini belirledi.

Yarışmacılar, bir sonraki turda mangalda tavuk kanat ve kola yemeği için mücadele etti. Yarışmacılar, bu lezzzetli ödülü kazanmak için bir çok engelin olduğu parkurda adeta canını dişine taktı.

Parkurda rakibine nefes aldırmayan mavi takım, 10'a 5'lik skor ile yiyecek ödülünü kazandı. Kırmızı takım ise kamp alanına eli boş döndü

ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Yarışmacıların keyifli anlar yaşadığı Anlat Bakalım oyununda, takımlar yine en fazla kelimeyi bilmek için çaba gösterdi.

Hem eğlenceli hem de komik anların yaşandığı oyunun ödülü, çikolatalı kek olarak açıklandı. Yarışmacıların karşılıklı olarak doğru kelimeleri tahmin etmeye çalıştıkları Anlat Bakalım'da, skor başa baş giderken kırmızı takım öne geçti.

Aleyna İsmail ikilisi, final anında 4 tane kelime bilirken, Steven Merve ikilisi hiçbir kelimeyi bilemedi. Böylece 7-2 skorla ödülün sahibi kırmızı takım oldu.