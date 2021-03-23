Survivor ödül oyununu kim kazandı? 22 Mart Survivor voleybol maçını kim kazandı, ödülü ne?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 22 Mart Survivor voleybol maçını kim kazandı, ödülü ne?

TV8 ekranlarında yayımlanan Survivor 2021’in dün akşamki bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında ödül oyunu oynandı. Zorlu bir mücadelenin ardından başarılı olan takım, ödülün sahibi oldu.

TV8 ekranlarında yayımlanan Survivor 2021'de birleşme partisine sayılı günler kala, Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödül oyunu için karşı karşıya geldi.

Denize kurulan parkurda yapılan oyunda, iki takım arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Hedeflenen sayıya en önce ulaşan takım ödülü almaya hak kazandı. Kazanan takım belirlendikten sonra Acun Ilıcalı-İlayda ikilisi, Ayşe-Aleyna takımına karşı voleybol maçı gerçekleştirdi.

Yarışmanın sıkı takipçileri, 'Survivor ödül oyununu kim kazandı? 22 Mart Survivor voleybol maçını kim kazandı, ödülü ne?' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 22 Mart Survivor voleybol maçını kim kazandı, ödülü ne? İşte, detaylar..

SURVIVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

22 Mart 2021 Pazartesi günü TV8 ekranlarında yayımlanan Survivor 2021'in son bölümünde, Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının kaybetmeye niyetli olmadığı parkurda kıran kırana bir mücadele yaşandı.

Bir süre başa baş giden oyunda, Ünlülerin atağa kalkmasıyla skor 9-8 oldu. Ardından Berkay'ın son sayısı ile skor 9 - 9'a geldi. İsmail ve Reşat karşılaşması sonrası kazanan takım, Gönüllüler oldu.

22 MART SURVİVOR ÖDÜLÜ NEDİR?

Ünlüler ve Gönüllüler takımı, ödül oyununda Karayip denizi üzerine kurulmuş olan parkurda karşı karşıya geldi. 22 Mart ödül oyununu kazanan Gönüllüler takımı, 1 hafta tuvalet kullanma ve yemek yeme ödülünün sahibi oldu.

SURVIVOR VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Survivor 202'in dün akşamki bölümünde Acun Ilıcalı ve İlayda ile Gönüllüler takımında Ayşe ve Aleyna arasında voleybol maçı mücadelesi yaşandı. Aleyna ve Ayşe ikilisi ilk 2 seti aldı. Ardından 3. ve 4. seti de Acun Ilıcalı ve İlayda kazandı.

2-2'lik skorla berabere devam eden oyunun son setinde, Ayşe ve Aleyna farkı açarak maçı ve ödülü kazandı.