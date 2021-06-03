Survivor ödül oyununu ve Anlat Bakalım'ı kim kazandı? 2 Haziran Survivor ödülleri..

Survivor ödül oyununu ve Anlat Bakalım'ı kim kazandı? 2 Haziran Survivor ödülleri..

Survivor'da dün akşam nefes kesen bir ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Türk Yunan karma ve Anlat Bakalım ödül oyunlarını kazanan takım merak edildi. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen ve Tv8 ekranlarında yayımlanan Survivor 2021'in 2 Haziran tarihli 109. bölümünde keyifli anlar yaşadı.

Anlat Bakalım oyununda Doğuş Balbay, Ezgi Eyüboğlu, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Eypio, Merve Özbey, Utku Yuvakuran ve Alp Kırşan'ın Survivor'a konuk olduğu gecede, Türk Yunan karma ödül oyunu nefesleri kesti.

Kırmızı ve mavi takım olarak ikiye ayrılan yarışmacılar, parkurda adeta fırtına gibi esti. Mücadelenin sonunda Anlat Bakalım ve ödül oyununu kazanan takım belli oldu.

Survivor izleyicileri, Survivor 2021 Türkiye Yunanistan karma ödül oyununu kim kazandı sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, Survivor'da ödül oyununu ve Anlat Bakalım'ı kim kazandı? İşte Survivor Türk-Yunan karma ödülü ve Anlat Bakalım'ı kazanan takım...

TÜRK YUNAN KARMA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın 2 Haziran Çarşamba akşamı ekranlara gelen bölümünde, ödül oyunu için karma bir takım oluşturuldu. Türkiye ve Yunanistan takımları, Kırmızı ve Mavi takım olarak ikiye bölündü.

Oyun öncesinde, Türk Yunan karma ödül oyununu kazanan takımın lüks bir villada vakit geçireceği açıklandı. Moral bulmak isteyen takımlar, karma ödül oyunu için kıran kırana bir mücadele verdi.

Oyunun ilk etabında Mavi ve Kırmızı takımın atakları nefes kesen anlara sahne oldu. Heyecan dolu mücadelenin ardından Survivor'da karma ödül oyununu 10-9'luk skorla Kırmızı takım kazandı.

ÜNLÜLERLE ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Adım adım finale giden Survivor 2021'in dün akşamki bölümünde, daha önceki sezonlarda da oynanan Ünlülerle Anlat Bakalım oyunu, izleyenlere ve yarışmacılara keyifli anlar yaşattı.

Kazanan takımın pizza ve Four final maçını izleyeceği açıklanan Anlat Bakalım oyununda eşleşmeler şu şekilde oldu:

Doğuş Balbay - Poyraz, Ezgi Eyüboğlu - Dora, Onur Buldu - İsmail Balaban, Doğu Demirkol - Batuhan, Eypio - Ayşe, Merve Özbey - Aleyna, Utku Yuvakuran - Berkay, Alp Kırşan - Steven

Rakiplerinden daha fazla kelime bilen Ezgi Eyüboğlu - Dora ikilisi ödülün sahibi oldu.