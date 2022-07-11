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- Survivor Ogeday Girişken oyuncu oldu! O dizide başrol oynayacak!
Survivor Ogeday Girişken oyuncu oldu! O dizide başrol oynayacak!
Ogeday Girişken Survivor'ın ardından ekranlara bir dizi projesi ile geri dönüyor.Ogeday hangi dizide oynayacak?
- 11.07.2022 - 15:58
Survivor yarışmasıyla tanınan Ogeday Girişken iddialı bir dizide başrol oyuncusu olarak rol alacak.
Survivor ile büyük kitlelere ulaşan ve ünlenen Ogeday Girişken aşk hayatıylada sıkça gündeme geliyor.
Survivor All Star şampiyonu Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşayan Ogeday Kanal D ekranlarından başlayacak bir dizide başrol oynayacak.
Ogeday Girişken Kanal D'nin Ağustos ayında başlaması beklenen "O Kız" isimli dizisinde Ozan isimli bir adlı internet fenomenini oynayacak.Şimdide merak uyandıran dizinin çekimleri kısa süre içerisinde başlayacak.