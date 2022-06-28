Survivor Öykü, kilolu hallerine veda etti! Hırs yaptı, karın kasları olay oldu...

Survivor Öykü, kilolu hallerine veda etti! Hırs yaptı, karın kasları olay oldu...

Oyuncu Öykü Çelik'in zaman içindeki değişimi şoke etti. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karın kaslarını gözler önüne serdi.

Oyuncu Öykü Çelik, katıldığı Survivor 2021 yarışmasında ünlüler takımında başarılı bir performans sergiledi.

Çeşitli dizi ve reklam projelerinde yer alan güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bir süre önce kilolarıyla dikkat çeken Öykü Çelik, şimdilerde spor salonundan çıkmıyor.

Kendini spora adayan güzel oyuncuyu gören adeta şaşkına dönüyor.

Yaptığı karın kasları ile dikkati çeken güzel oyuncu, spor salonunda çektiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Takipçilerinin beğenisine sunduğu bu fotoğraf, dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ünlü oyuncu paşlaştığı fotoğrafa "Bu kadar karın kası yeter sanırım değil mi?" notunu düştü.