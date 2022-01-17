Survivor Panaroma sunucusu Kübra Açıl kimdir? Şeyma Subaşı'nın ablası...

Şeyma Şubaşı'nın ablası olarak tanınan Kübra Açıl, Survivor Panaroma programının yeni sunucusu oldu. İzleyiciler ise "Kübra Açıl kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor" gibi soruları araştırıyor.

Survivor All Star 2022 yarışmasının ardından Survivor Panaroma da sezona başladı.

Geçtiğimiz yı lprogramda Hakan Hatipoğlu, İhsan Tarkan, Damla Can, Melisa Emirbayer, Mert Öcal ve Gökhan Özdemir vardı.

Bu sene ise sunucu koltuğunda değişiklikler oldu.

Hafta içi yayınlanacak olan Panaroma'nın sunucuları kimler olacak merak edilirken, izleyicileri şaşırtan bir isim geldi.

Kübra Açıl bu yıl Survivor Panorama ekibine katıldı.

Şeyma Subaşı'nın ablası olarak da tanınan Survivor Panorama sunucusu Kübra Açıl'ın hayatı merak ediliyor. Peki Survivor Panorama Sunucusu Kübra Açıl kimdir? Kübra Açıl kaç yaşında, evli mi, kiminle? İşte merak edilenler...

PANAROMA 2022 SUNUCUSU KÜBRA AÇIL KİMDİR?

Aslen Samsunlu olan, sunuculuk ve spor muhabirliği yapan Kübra Açıl, kariyerinde "Yetenek Sizsiniz" ve "Survivor" ekiplerinde görev aldı.

İstanbul Üniversitesi BESYO mezunu olan Açıl, kamera önünde ve arkasında da görev almıştır.

Şeyma Subaşı’nın ablası olarak bilinen Kübra Açıl, aynı zamanda pilates eğitmenliği yapıyor. Hamileliği dönemide 95 kiloya kadar çıkan Kübra Açıl'ın zayıflama hikayesi onu pilates eğitmeni yaptı.

Futbolcu Merthan Açıl ile evli olan Kübra Açıl’ın Duru adında birde kızı vardır. Çift geçtiğimiz aylarda ikinci bebekleri "Doruk"u da kucağına aldı.

Kübra Açıl mı Şeyma Subaşı mı büyük sorusu da iki kardeşi tanıyanlar tarafından sık sık merak edilen sorular arasında. Yaşı hakkında net bilgi bulunmasa da Kübra Açıl, 30 yaşındaki Şeyma Subaşı'dan büyük.