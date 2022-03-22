Survivor Panorama yorumcusu Kemal Özcanlı kimdir, kaç yaşında? Var mısın Yok musun ile ünlenmişti!

Survivor Panorama yorumcusu Kemal Özcanlı kimdir, kaç yaşında? Var mısın Yok musun ile ünlenmişti!

Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla ünlenen Kemal Özcanlı, TV8'de yayınlanan Survivor Panorama yorumcuları arasında yerini aldı. Peki Survivor Panorama yorumcusu Kemal Özcanlı kimdir, kaç yaşında?

TV8'de yayınlanan ''Survivor Panorama'' adlı program, Survivor All Star 2022 yarışmasının ardından gündüz kuşağı olarak ekranlara geliyor.

İhsan Tarkan, sunuculuğunu Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'ın üstlendiği Survivor Panorama yorumculuğundan ayrılıp Survivor Ekstra programına geçti.

İhsan Tarkan'ın yerine gelen isim ise Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla adını duyuran Kemal Özcanlı oldu.

Akabinde izleyiciler, Kemal Özcanlı hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki Kemal Özcanlı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor Panorama yorumcusu Kemal Özcanlı hakkında merak edilenler...

KEMAL ÖZCANLI KİMDİR?

1966 yılında dünyaya gelen ve aslen Ordulu olan Kemal Özcanlı, ''Var Mısın Yok Musun'' adlı yarışma programı sayesinde şöhret kapılarını araladı.

İlerleyen zamanlarda program sunucusu olan Kemal Özcanlı, ayrıca sıkı bir Galatasaray taraftarıdır.

Bir dönem Galatasaray TV'de maç yorumcusu olarak yer alan Özcanlı, daha önce Ütopya programında yorumcu olarak yer almıştı.

Geçtiğimiz yıllarda da Survivor Extra programını Esra Eron ve Furkan Dede ile birlikte sunan Özcanlı, bu yıl Survivor Panorama programında yorumculuk yapıyor.