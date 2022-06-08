Survivor Sabriye bir değişti pir değişti.. Yatakta verdiği şortlu pozu olay oldu! Değişimin böylesi

Survivor Sabriye bir değişti pir değişti.. Yatakta verdiği şortlu pozu olay oldu! Değişimin böylesi

Survivor'ın eski yarışmacısı Sabriye Şengül, yaşadığı değişimle olay oldu. Geçen zaman içerisinde güzelliğine güzellik katan Şengül, yeni karelerini sosyal medya hesabından paylaşıyor.

12 Kasım 1988 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Sabriye Şengül, hentbolda başladığı kariyerine 2006 yılından itibaren boks ile devam etti.

Şengül gösterdiği performans sayesinde Türkiye şampiyonlukları, uluslararası boks şampiyonluğu ve K1 Dünya Karması şampiyonluğu kazandı.

23 Nisan 2016'da İstanbul'da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıktı ve Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle’yi puanla yenerek dünya şampiyonu olan Şengül, 2017 ve 2019 yılları arasında Survivor'a katıldı.

Acun Ilıcalı'nın hazırladığı Survivor sayesinde ününe ün katan Sabriye, tavırları ve sempatik halleriyle herkesin gönlünü kazandı.

Adem Kılıççı ile olan arkadaşlığı ve Berna ile atışmaları sayesinde kalplere giren Sabriye Şengül, geçen zamanda ise bir hayli değişti.

Boksa daha çok zaman ayıran ve fiziksel görüntüsünde de değişikliğe giden Şengül, hayranlarını şaşırtmayı başardı.

Sabriye Şengül'ün değişimi

Survivor'dan sonra değişen Sabriye Şengül, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Her karesini hayranlarının beğenisine sunan Şengül, geçtiğimiz günlerde sarı bikinili bir pozunu yayınladı.

Sarı bikinili pozunu sosyal medya hesabından paylaşan Şengül, o pozuyla olay oldu ve binlerce yorum aldı.

Son zamanlarda paylaştığı iddiaları pozlarıyla dikkati çeken Şengül'ün Survivor'daki şampiyon adayının Adem Kılıççı olmaması ise hayranlarını şaşırtan bir diğer detay oldu..