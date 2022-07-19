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    Survivor Sabriye Şengül bikinili pozlarıyla olay yarattı! 'Sabriye bu ne hal..'

    Survivor yarışmasıyla tanınan Sabriye Şengül sosyal medyanın gündeminde.Paylaştığı cesur pozlar gündem olan Sabriye Şengül fiziğiyle dikkat çekti..
    • 19.07.2022 - 13:15
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    Survivor Sabriye Şengül bikinili pozlarıyla olay yarattı! 'Sabriye bu ne hal..'

    Survivor yarışmasıyla ünlenen isimler arasında yer alan Sabriye Şengül sosyal medyada paylaştığı cesur pozlar ile sık sık gündeme geliyor.

    Dövüş sporlarıyla ilgilenen Sabriye Survivor'dan sonra büyük ün kazanmıştı.Sempatik tavırları sayesinde büyük kitlelere ulaşan Sabriye son zamanlarda sık sık adından söz ettiriyor.

    Survivor Sabriye Şengül bikinili pozlarıyla olay yarattı! Sabriye bu ne hal.. #1

    Sabriye Şengül'ün bikinili fotoğrafları sosyal medyada yankı uyandırdır.Voleybol oynarken çektirdiği kareleri instagram hesabından paylaşan Sabriye Şengül'ün fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum geldi.Bazı takipçileri 'Sabriye bu ne hal' yorumunda bulundu.İşte o kareler..

    Survivor Sabriye Şengül bikinili pozlarıyla olay yarattı! Sabriye bu ne hal.. #2

    Survivor Sabriye Şengül bikinili pozlarıyla olay yarattı! Sabriye bu ne hal.. #3


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