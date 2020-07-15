Survivor şampiyonu belli oldu

Survivor 2020'de merakla beklenen şampiyon bu akşam yapılan programla belirlendi.

14. sezonuna oldukça başarılı bir giriş yapan ve izlenme rekoru kıran Survivor 2020, Barış Murat Yağcı ve Cemal Can Canseven'in finale kalmasıyla son programını yaptı.

ŞAMPİYON CEMAL CAN

Survivor 2020 136. bölümde Barış ve Cemal Can, finalde yarıştılar. Bu iki yarışmacı için kullanılan oylar sonucunda Survivor 2020 Şampiyonu Cemal Can Canseven oldu.





SURVIVOR CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR

25 Mayıs 1995'te İzmir'de doğan Cemal Can Canseven'in annesi Rizeli, babası Selanik göçmeni. Y

editepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünde okuyan isim, liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı.

Üniversitede okurken, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.

Dj olarak Holifest 2019 da İzmir’de sahneye çıkan Cemal Can CanSeven çok sevilen ve takip edilen bir DJ’dir.

Aynı zamanda hayatından sporu hiç çıkarmayan Cemal Can CanSeven çok iyi bir koşucu ve yüzücüdür. Burcu ikizler, göz rengi yeşil, boyu 1.86 cm, kilosu ise 82’dir.

Aktif spor geçmişi olduğunu dile getiren Cemal Can Canseven tüm bunların dışında DJ kimliği ile de tanınıyor.

Sıkı bir Fenerbahçe taraftarıdır. 10 yaşından 14 yaşına kadar Fenerbahçe takımında futbol geçmişi olduğunu belirtmişti.

Cemal Can Canseven'in, Instagram'da 2,9 milyon takipçisi var.



